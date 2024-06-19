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Китай отправит на Олимпиаду в Париже 11 пловцов, у которых перед ОИ-2020 нашли допинг

Китай отправит на Олимпиаду в Париже 11 пловцов, у которых перед ОИ-2020 нашли допинг
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Китай отправит на Олимпиаду в Париже 11 пловцов, у которых перед Играми 2020 года в Токио нашли допинг. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, в апреле 2024-го немецкий телеканал ARD сообщил, что в 2021 году 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина.

В результате внутреннего расследования было установлено, что следы триметазидина были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Тогда сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

Отметим, что это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой.

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