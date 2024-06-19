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«Я полностью за Россию». Прыгун в воду Шлейхер о смене гражданства

«Я полностью за Россию». Прыгун в воду Шлейхер о смене гражданства
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Российский прыгун в воду Никита Шлейхер заявил, что не видит смысла в смене гражданства несмотря на отсутствие возможности выступать на международных соревнованиях.

– Никита, однажды ты говорил, что не видишь смысла менять гражданство, несмотря на продолжающийся бан на международной арене. Прошел год, мнение не изменилось?
– Нет, никак. Россия нас поддерживает полностью, предоставляет прекрасные объекты, инфраструктуру. Финансово нас поддерживает, не бросает. Так что смысла нет. Я полностью за Россию.

– Не было даже момента сомнения или рефлексии на предмет, стоит ли менять или не стоит?
– Не было, – приводит слова Шлейхера «Татар Информ».

26-летний Шлейхер – двукратный чемпион Европы в прыжках в воду и участник Олимпийских игр в Токио (Япония) в 2021 году.

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