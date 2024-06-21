Владислав Литовка победил на Играх БРИКС, у белорусов три золота на байдарках и каноэ

На Играх БРИКС, которые проходят в Казани, определились призёры соревнований в гребле на байдарках и каноэ.

Российский байдарочник Владислав Литовка стал победителем в соревнованиях одиночек на дистанции 500 м, показав время – 1 минута 51,75 секунды. На втором месте – Рысбек Толомушев (1.53,38) из Кыргызстана. Бронза – у азербайджанца Джейхуна Валиханова (1.58,23).

В финале у женщин на байдарках‑одиночках на дистанции 200 м лучшей стала Марина Литвинчук из Белоруссии (39,96). Серебро – у россиянки Юлию Бабашинскую (40,14) в финишном створе. Бронза – еще у одной белорусски Алины Свиты (40,98).

На дистанции 500 м у каноистов-одиночек победил белорус Иван Потапенко (1.54,37). Россиянин Максим Каратаев стал вторым (1.55,26). Бронза – у Камронбека Ахтамова (1.55,76) из Узбекистана.

У женщин финал на 500 м на каноэ выиграла белоруска Алена Ноздрева (2.16,54). Серебро – у россиянки Екатерины Шляпниковой (2.18,87). Ещё одна белоруска Инна Неделькина завоевала бронзу (2.19,09).