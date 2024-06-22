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Сборная России завоевала более 210 золотых медалей за девять дней Игр БРИКС

Сборная России завоевала более 210 золотых медалей за девять дней Игр БРИКС
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В Казани завершился девятый день спортивных Игр БРИКС – 2024. По его итогам сборная России ещё сильнее укрепила свои позиции на вершине медального зачёта соревнований. В общей сложности российские атлеты завоевали 418 медалей, из которых 212 золотые.

Медальный зачёт спортивных Игр БРИКС (топ-6). День девятый:

  1. Россия – 212 золотых медалей + 123 серебряные медали + 83 бронзовых медалей.
  2. Беларусь – 46 + 66 + 87.
  3. Китай – 19 + 18 + 13.
  4. Бразилия – 5 + 19 + 22.
  5. Узбекистан – 4 + 20 + 38.
  6. Иран – 4 + 12 + 15.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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