В Казани завершился девятый день спортивных Игр БРИКС – 2024. По его итогам сборная России ещё сильнее укрепила свои позиции на вершине медального зачёта соревнований. В общей сложности российские атлеты завоевали 418 медалей, из которых 212 золотые.

Медальный зачёт спортивных Игр БРИКС (топ-6). День девятый:

Россия – 212 золотых медалей + 123 серебряные медали + 83 бронзовых медалей. Беларусь – 46 + 66 + 87. Китай – 19 + 18 + 13. Бразилия – 5 + 19 + 22. Узбекистан – 4 + 20 + 38. Иран – 4 + 12 + 15.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.