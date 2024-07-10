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«Семья — самое важное». Чемпион ОИ по гимнастике Белявский объяснил пропуск соревнований

«Семья — самое важное». Чемпион ОИ по гимнастике Белявский объяснил пропуск соревнований
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве российский гимнаст Давид Белявский объяснил пропуск Кубка России по спортивной гимнастике, который пройдёт с 29 июля по 5 августа в Новосибирске.

«1 сентября моя дочь в первый раз пойдёт в школу, и я принял решение сейчас как можно больше времени проводить со своей семьёй. Мы давно обещали дочери свозить её в Диснейленд, поэтому планируем до конца лета съездить в Китай. Тренер моё решение принял спокойно и всегда мне говорил: «Семья — это самое важное», — приводит слова Белявского ТАСС.

Напомним, сегодня, 10 июля, стало известно, что Белявский в скором времени завершит спортивную карьеру.

Помимо золота Олимпиады в Токио, в активе Белявского серебряная и бронзовая медали с Игр 2016 года, проходящих в Рио-де-Жанейро.

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