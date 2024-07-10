Чемпион ОИ по гимнастике Давид Белявский завершит спортивную карьеру

Олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве российский гимнаст Давид Белявский в скором времени завершит спортивную карьеру. Информацию об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Белявский не будет выступать на Кубке России в Новосибирске, но мы пригласим его на турнир. На этих соревнованиях мы устроим ему проводы. Пока он официально не объявил о завершении карьеры, но всё идёт к этому. Такой возраст уже у него, пора. На Кубке России мы поблагодарим Белявского. Он действительно много сделал, он пример для нашего поколения гимнастов. Жаль, что завершает карьеру. Но он при таких нагрузках и столько лет работал, это тяжело», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

Напомним, помимо золота Олимпиады в Токио, в активе Белявского серебряная и бронзовая медали с Игр 2016 года, проходящих в Рио-де-Жанейро.