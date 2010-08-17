Ушаков: на юношеских ОИ планировал побить свой личный рекорд

Победитель первых в истории юношеских Олимпийских игр в Сингапуре россиянин Андрей Ушаков после победы в заплыве на 200 м вольным стилем посетовал на то, что не сумел побить свой личный рекорд. Напомним, что Ушаков проплыл 200 м за 1.49,81, а личный рекорд пловца составляет 1.49,11.

«Эта победа очень важна для меня, но есть небольшой осадок от того, что не получилось улучшить свой личный рекорд.

В плавании не всегда всё получается. Чтобы рекорд состоялся, надо, чтобы сложились в одно целое многие факторы. Сегодня звёзды не сошлись», — приводит слова Ушакова РИА «Новости».