«Популяризировали лыжи не хуже Большунова». Чем закончился конфликт на финише гонки ЧР

Эх, все бы скандалы разрешались так легко и быстро!

31 марта после полуфинала командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в финишной зоне случился громкий конфликт. Представители команд Удмуртии и Татарстана громко и эмоционально выясняли отношения после контакта на трассе. Одной нецензурной бранью дело не ограничилось: один спортсмен ударил лыжей по палке второго и сломал её. Хорошо хоть до драки дело не дошло. Но инцидент, попавший в телеэфир, конечно, не красил его участников.

Впрочем, эмоции быстро утихли. А конфликт, как оказалось, угас почти сразу. Эх, все бы скандалы в мире разрешались бы так легко и быстро!

«Чемпионат» разобрался как же лыжникам удалось помириться после такого инцидента.

«Ты зачем это сделал, а?!» Лыжники едва не подрались на финише на чемпионате России В финишной зоне были ругань и даже удар лыжей! А ещё — отжимания, которые показательно исполнял серебряный призёр.

«Это были мои эмоции. Моя личная ошибка»

Зачинщиком конфликта на финише был Антон Быков из Татарстана. Ему показалось, что Владислав Афанасьев на трассе намеренно сломал ему палку, поэтому он и был так эмоционален.

«Влад задел палку своей лыжей. Она хлопнула и разлетелась. В тот момент мне показалось, что он сделал это намеренно. Но я потом пересмотрел и понял, что всё было в рамках правил. Но это был спортивный момент, такое бывает. Один шёл быстрее, другой – медленнее, и это произошло.

Я расстроен, что так вышло. Но популяризировали лыжные гонки мы не хуже, чем Большунов (улыбается). Оказывается, не надо выигрывать чемпионат России, чтобы о тебе все написали».

А конфликт, как оказалось, был исчерпан почти сразу после разборки на финише. Антон извинился перед Владиславом за бурные эмоции, а потом ещё и вернул ему палку взамен сломанной.

Также нельзя не отметить, что Антон извинился публично, написав обращение в «Инстаграме».

«Мы все вопросы с Владиславом решили довольно быстро. Когда нас вызвали к техническому делегату, мы там всё обсудили и пожали руки. Больше никакого продолжения конфликта не было. Я сразу узнал, какой ростовки ему нужна палка, и принёс ему точно такую же.

Это были мои эмоции. Но мы всё уладили, ни с командой, ни со спортсменом никаких разногласий нет. Все мы большая лыжная семья. Признавать свои ошибки, извиняться за них – это нормально. Я сразу был готов возместить ущерб, который нанёс. Мои эмоции – это моя личная ошибка. Мне стыдно за это. Мы должны дальше продолжать здоровые спортивные отношения».

Лыжники, едва не устроившие драку на чемпионате России, помирились. Фото

«В драку перерасти не могло»

Владислав Афанасьев на соперника не обижается.

«После гонки Антон извинился. Палку отдал. Зла я на него не держу, да и не держал.

Спринт – это контактная борьба. Специально я ничего не ломал, шёл по своей траектории. А на финише что случилось – то случилось. Могло ли в драку перерасти? Нет, не могло».

Безусловно, подобное проявление эмоций привлекает к лыжным гонкам болельщиков. Да и в сезоне-2020/2021 стычки словно бы стали новым трендом: легко можно насчитать полдюжины только на Кубке мира. Впрочем, Афанасьев такой популярности не очень рад.

«Круто, конечно, когда тебя упоминают после гонки чаще, чем Большунова. Но лучше бы это было по другому поводу. Лучше выиграть чемпионат России, чем попадать в скандалы».

Любопытно, кстати, что для Афанасьева эта стычка – уже не первая на чемпионате России. В личном спринте его подрезал Антон Тимашов, тоже представитель сборной Татарстана, кстати. Судьи дали виновнику вторую жёлтую карточку и дисквалифицировали его по итогам четвертьфинала, но и Владислав не прошёл дальше.

Впрочем, неудивительно, что на чемпионате России кипят такие страсти. Конкуренция очень высокая, все спортсмены стремятся к медалям, титулам и сборной. Но тем интереснее!