Лыжники, едва не устроившие драку на чемпионате России, помирились. Фото

Конфликт между лыжниками Владиславом Афанасьевым, представляющим Удмуртию, и Антоном Быковым, спортсменом из Татарстана, исчерпан.

Напомним, что после полуфинала командного спринта на чемпионате России в Тюмени лыжники устроили разборки в финишном коридоре с использованием ненормативной лексики, после чего Быков намеренно ударил лыжей по палке Афанасьева и сломал её.

«Я сожалею, что так произошло и всё попало в прямой эфир, а потом разошлось по СМИ. Это мои эмоции, моя ошибка. По ходу гонки у меня сломалась палка перед подъёмом, и я подумал, что Владислав сделал это намеренно. Но затем мы пересмотрели видео, и я понял, что ничего подобного с его стороны не было. Встретился со спортсменом, уточнил у него ростовку палки и сегодня утром отдал. Мы пожали друг другу руки.

Важно признавать свои ошибки. Я это сделал. Мы с Владиславом хорошие друзья-соперники и продолжим выяснять отношения только на трассе, но никак не за её пределами. Приношу свои извинения всем, кого обидел своим поведением», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Фото: фото из личного архива Антона Быкова