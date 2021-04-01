Лыжники, едва не устроившие драку на чемпионате России, помирились. Фото

Конфликт между лыжниками Владиславом Афанасьевым, представляющим Удмуртию, и Антоном Быковым, спортсменом из Татарстана, исчерпан.
Напомним, что после полуфинала командного спринта на чемпионате России в Тюмени лыжники устроили разборки в финишном коридоре с использованием ненормативной лексики, после чего Быков намеренно ударил лыжей по палке Афанасьева и сломал её.
«Я сожалею, что так произошло и всё попало в прямой эфир, а потом разошлось по СМИ. Это мои эмоции, моя ошибка. По ходу гонки у меня сломалась палка перед подъёмом, и я подумал, что Владислав сделал это намеренно. Но затем мы пересмотрели видео, и я понял, что ничего подобного с его стороны не было. Встретился со спортсменом, уточнил у него ростовку палки и сегодня утром отдал. Мы пожали друг другу руки.
Важно признавать свои ошибки. Я это сделал. Мы с Владиславом хорошие друзья-соперники и продолжим выяснять отношения только на трассе, но никак не за её пределами. Приношу свои извинения всем, кого обидел своим поведением», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Фото: фото из личного архива Антона Быкова
- 8 апреля 2021
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
01:23
-
00:47
-
00:35
-
00:23
-
00:13
- 5 апреля 2021
-
22:50
-
22:34
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
11:53
-
09:18