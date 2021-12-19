Большунову не помешала даже сломанная палка! Российские лыжники вырвали бронзу в спринте

Сборная России зацепила бронзовую медаль в лыжных гонках в кошмарных условиях городской гонки в Дрездене. Александр Большунов и Глеб Ретивых вырвали бронзу командного спринта у итальянцев. А впереди вновь норвежцы. Но наши парни боролись до последних метров, несмотря на сломанную палку!

Соперники не заметили проблемы Большунова

Александр Большунов и Глеб Ретивых – в таком составе наша спринтерская эстафета завоёвывала медали на чемпионатах мира, выигрывала этапы Кубка мира.

И на грязной, ледяной и просто ужасной трассе в Дрездене вновь побежала в таком составе. Из полуфинала наши парни вышли легко, выиграв свой забег. Никаких проблем в отборочном забеге не было.

А вот на первом же круге финального забега соперники сломали Большунову палку! Двукратный обладатель Кубка мира несколько раз посмотрел на свой инвентарь, а толкался в итоге одной палкой. Хорошо, что никто особо не заметил, что у Александра проблемы, и не рванул вперёд: россиянин просто не смог бы толкаться изо всех сил.

Конечно, это был первый этап из 12, но догонять на таких скоростях – огромный риск затем остаться без сил на финише.

Эх, а если бы не заминка?

Наши парни бежали в финале здорово. Большунов вообще вёз на себе весь пелотон, как обычно, Ретивых старался держаться не ниже второго-третьего места, и им это удавалось. На своём последнем этапе Александр постарался максимально ускориться, но на ровной как поверхность стола трассе сложно было убежать.

Любой подъём позволил бы ему разорвать пелотон, а в данном случае не получилось. И ещё у россиян возникла небольшая заминка на передаче эстафеты. Ретивых и Большунов караулили передачу у барьеров, к которым нужно было выходить по большому радиусу.

Но обе норвежские команды быстро просекли эту фишку и после первой половины эстафеты стали меняться там же. В общем, норвежцы на последней передаче среагировали чуть быстрее Ретивых, вышли вперёд и не дали Глебу ни единого шанса обойти их.

А вот финишную атаку своего напарника по группе итальянца Федерико Пеллегрино наш лыжник смог отбить. Бронза на кошмарной трассе – отличное завершение странного и унылого городского этапа в Дрездене.

Мацокиной пришлось извиняться

В женском финале Христина Мацокина и Наталья Непряева шли в числе лидеров до предпоследнего этапа. А там на передаче соперницы просто улетели вперёд, а Христина осталась. Она пыталась хоть как-то удержаться в борьбе, но в итоге отправила Наталью на последний этап с отставанием в 4 секунды.

Хотя важнее было не отставание, а место – вне первой шестёрки. Непряева сделала всё, что могла, но выше пятого места сборная России подняться не смогла. После финиша Мацокина принесла извинения напарнице, объяснив, что на ледяной трассе у неё просто вырубило ноги.

Что касается наших вторых команд, то Фёдор Назаров с Денисом Филимоновым и Анна Грухвина с Анастасией Фалеевой не смогли пройти квалификацию.