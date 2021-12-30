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История лыжника Александра Баканова – обыгрывал Клебо и Большунова по юниорам, а уже через два года завершил карьеру

Лыжник Баканов брал медали и бегал быстрее Клебо и Большунова. Но потом бесследно пропал
Сергей Емельянов
История лыжника Александра Баканова
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Шесть лет назад россиянин считался большим талантом, но уже в 22 года завершил карьеру. Что с ним случилось?

Обыграть в лыжном спринте Йоханнеса Клебо практически невозможно. Но были времена, когда норвежец проигрывал в своей любимой гонке россиянину. Александр Баканов опережал будущего короля спринта на юниорских стартах, а своего соотечественника Александра Большунова — на дистанциях. Но бросил всё после волны неудач.

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На чемпионате мира 2015 года среди юниоров и молодёжи, который проходил в Казахстане, Йоханнес Клебо в индивидуальном спринте стал только третьим, уступив своему соотечественнику Фредрику Рисету и российскому лыжнику Александру Баканову. Большунов тогда вообще стал только 11-м, вылетев в полуфинале.

Спустя пять дней Клебо вновь потерпел поражение в битве с русскими парнями – на этот раз в эстафете 4x5 км. Баканов вместе с Иваном Якимушкиным, Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным в блестящем стиле выиграли гонку, опередив сборную Франции на 17,3 секунды, а норвежцы проиграли более минуты!

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Тот турнир вообще сложился феноменальным образом для российской команды. Вишенкой на торте стали два старта – сначала россияне заняли весь пьедестал и добавили к нему ещё и четвёртое место в гонке свободным стилем на 10 км. Победил Червоткин, серебро увёз домой Спицов, бронзу завоевал Баканов, а на самой обидной позиции — перед пьедесталом — расположился Якимушкин.

Александр Баканов

Александр Баканов

Фото: vk.com/id136681048

Через два дня Червоткин оформил «золотой» дубль, выиграв скиатлон на 20 км. Вторым оказался Якимушкин, а тройку призёров замкнул Спицов, тогда как Баканов стал пятым.

Если посмотреть на состав эстафетной российской команды, то обращает на себя внимание тот факт, что в неё не смог пробиться Большунов, уступавший в те годы соотечественникам. Впрочем, Большунов на полтора года младше того же Баканова, а возраст по юниорам порой имеет решающее значение.

Впоследствии та наша юниорская команда повзрослела и стала феерить уже на самом высоком уровне. Кроме одного лыжника.

Побеждавший Клебо и Большунова по юниорам Баканов стремительно исчез со всех радаров. Результаты российского лыжника рухнули в пропасть сразу по возвращении из Казахстана. До конца сезона-2014/2015 на тот момент 19-летний Александр пробежал несколько стартов на внутренней арене – в Архангельской, Ярославской и Тюменской областях.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео

Ни в одной из гонок Баканову не удалось подняться на пьедестал. Ближе всего к медалям он оказался в финале спринта на чемпионате России U20, но занять место выше четвёртого не получилось – победил Червоткин, а Большунов стал седьмым.

Следующий сезон сложился для Баканова крайне неудачно. Он провалился сначала на чемпионате России U23, а затем и на взрослом чемпионате страны. В Тюмени он финишировал только 26-м в любимом спринте, затем оказался на 47-й позиции в гонке на 15 км, а марафон просто не добежал.

Александр Баканов

Александр Баканов

Фото: vk.com/id136681048

Годом позже история повторилась. Снова неудачное выступление на всех фронтах всероссийских соревнований.

Свой последний старт в карьере Баканов провёл в спринте на чемпионате России 2017 года. Там он занял 10-е место в квалификации, но в основной сетке выбыл из борьбы уже в четвертьфинале. Победил тогда Сергей Устюгов, а Баканов в 22 года бесследно пропал и завершил карьеру, которая так успешно для него начиналась.

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