«У меня нет шансов». Единственный раз, когда Клебо сдался русским на «Тур де Ски»

Первый этап стартовавшей многодневки «Тур де Ски» завершился убедительной победой Йоханнеса Клебо. 25-летний уроженец Осло захватил лидерство в общем зачёте многодневки, получив солидное преимущество над своими основными конкурентами в борьбе за итоговую победу. Главный соперник норвежца на протяжении последних нескольких лет россиянин Александр Большунов уступает Клебо уже 59 секунд.

А два года назад Большунов впервые в своей карьере стал победителем многодневки, второе место занял Сергей Устюгов, а победитель «Тура» 2019 года Клебо финишировал на третьем месте. Тогда именно классическая разделка на 15 км заставила Клебо выбросить белый флаг в борьбе с Большуновым и Устюговым.

14-я лыжная многодневка началась 28 декабря 2019 года с гонки с общего старта в Ленцерхайде. Её победителем стал Устюгов, опередивший Клебо и Большунова всего на четыре секунды. Уже на следующий день Йоханнес взял убедительный реванш у россиян, в фирменном стиле выиграв свою коронную гонку – спринт. Большунов и Устюгов выбыли из гонки на стадии полуфиналов, благодаря чему Клебо вырвался на первое место в общем зачёте соревнования.

Но последняя гонка 2019 года внесла радикальные изменения в общую классификацию. Вторая часть «Тура» проходила в итальянском Тоблахе, и первым стартом в этом месте оказалась классическая разделка на 15 км. 31 декабря под самый Новый год Устюгов был просто неудержим, не оставив шансов на трассе никому из конкурентов. Сергей выиграл третий этап «Тура» с комфортным заделом, опередив на 22 секунды Ивана Якимушкина и на 29 секунд Большунова. Российские лыжники оккупировали весь пьедестал, заняв все три призовых места.

А что же Клебо? Норвежец, в том сезоне защищавший титул, провёл одну из худших гонок в своей карьере. Йоханнес занял только 17-е место, проиграв Устюгову больше минуты (1 минуту и 11 секунд). После завершения разделки Клебо не мог скрыть своего разочарования и заявил о потере всяческих шансов на итоговую победу.

«Борьба за победу в «Тур де Ски» закончилась. Больше ничего и не скажешь. Теперь шансов у меня нет», – сказал Клебо, получивший 37-секундное отставание от Устюгова в общем зачёте гонки.

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«Это всё разговоры, он не едет домой. Конечно, Клебо не сдастся, впереди ещё четыре этапа. Он просто пытается оказать давление на других. Йоханнес — очень сильный лыжник, который выиграл «Тур де Ски» в прошлом году. В этом сезоне формат немного изменён. Сложно сказать, как пройдёт финальная гонка в гору. Мы ещё не преодолели даже половину многодневки», — моментально отреагировал Устюгов на громкое заявление своего конкурента.

«Пусть приходит в наш отель к семи часам вечера. Попробует торт, испечённый к моему дню рождения, и водку, приготовленную моим отцом. Я бы не сдался. Этого никогда не случится. Впереди ещё четыре этапа», – добавил Большунов.

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Норвежец действительно лукавил и даже не думал отказываться от продолжения борьбы. Он выиграл две гонки из четырёх на финише многодневки, но перед своими победами занял только 10-е место в гонке преследования на 15 км классическим стилем, где лучшими снова оказалась россияне. На сей раз успех праздновал Большунов, а Устюгов расположился на втором месте.

«В общем зачете всё плохо. Мало помогает то, что я отыграл какие-то секунды у Устюгова, ведь я вдвое больше проиграл Большунову. Пока что всё ужасно. Сегодня опять нечем похвастаться. Было два ужасных дня. Если посмотреть на прошлогодние результаты, то на горе я проиграл минуту, так что отставание в полминуты перед горой не поможет», – говорил Клебо перед переездом в Валь-ди-Фиемме.

Там Йоханнес не знал себе равных в масс-старте классикой на 15 км и в спринте классическим стилем. Благодаря двум победам кряду Клебо после шести этапов вырвался на первое место в общем зачёте, опередив как Устюгова, так и Большунова. Но его превосходство над Александром составляло всего одну секунду, и на заключительном старте многодневки с Йоханнесом произошло именно то, о чём он и говорил после выступлений в Тоблахе.

Клебо провалил восхождение в гору, заняв только 21-е место в масс-старте на 10 км. Сильнее всех в этой локальной гонке оказался норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Большунов стал третьим и выиграл общий зачет «Тура». Устюгов финишировал четвёртым, и этого с лихвой хватило, чтобы в общем зачете опередить Клебо и стать вторым.

Большунов стал третьим в истории лыжником из России, победившим в «Туре», присоединившись в этой компании к Александру Легкову и побеждавшему в 2017 году Устюгову. А для дебютировавшего на взрослом уровне ещё в сезоне-2016/2017 Клебо то поражение остаётся единственным в карьере на «Тур де Ски», так как в 2017, 2018 и 2021 годах норвежец не принимал участия в этих соревнованиях. Получается так, что стартовавший накануне «Тур» стал всего третьим в карьере 25-летнего Йоханнеса.