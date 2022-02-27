Непряеву и Йохауг разделила секунда! Разве интересно норвежке будет без такой соперницы?

Женская классическая разделка на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти подарила болельщикам шикарную борьбу между олимпийскими чемпионками Пекина – россиянкой Натальей Непряевой и норвежкой Терезе Йохауг. На финише соперниц разделила всего одна секунда!
Непряева с Йохауг поздравили друга после гонки. В последний раз в сезоне? Или наша сборная всё же выступит на этапах Кубка мира в Норвегии?
Непряева пронеслась по финской трассе
Наталья Непряева после Олимпийских игр в Пекине сумела сохранить великолепную форму. Она и на спринте в Лахти пробилась в финал, но не попала в призы в том числе из-за неспортивного поведения соперницы.
А на классической разделке просто была неудержима. Непряева стартовала 36-й и с первых отсечек была в числе лидеров. Единоличное лидерство она захватила после полутора километров дистанции. И с каждой отсечкой только наращивала преимущество. Не было никаких сомнений, что Наталья точно станет призёром гонки.
Вопрос был только один – на каком месте она в итоге окажется, на первом или втором?
Йохауг выиграла просто мизер
Ответ на этот вопрос могла дать только одна спортсменка – Терезе Йохауг, которая стартовала 60-й.
Норвежка, как всегда, начала очень мощно. На отсечке 1,5 км она «везла» Непряевой почти 5 секунд, на отсечке 3,7 км преимущество Йохауг увеличилось до 11,5 секунд. В общем, всё как обычно. Казалось, что и дальше преимущество норвежской лыжницы будет только расти.
Но нет! К 5 км оно сократилось на две секунды, и на каждой следующей отсечке это преимущество таяло. Всё же за 1,3 км гандикап в 5 секунд обычно бывает достаточен, чтобы удержать победу.
Терезе удержала первое место. Она выиграла всего одну секунду! На повороте на финишную прямую Йохауг едва не упала, и это говорит о том, что она отдала гонке все силы.
Йохауг скучно не будет?
Непряева после своего финиша ждала окончания гонки на специальном троне, который всегда устанавливается на гонках Кубка мира. Она постоянно смотрела в монитор, а потом призналась, что не только за Терезе наблюдала, но и за выступлением младшей сестры Дарьи на чемпионате мира среди юниоров.
После финиша россиянка подошла к норвежке, они обнялись и поздравили друг к друга с такой гонкой.
Буквально день назад Йохауг публично поддержала призыв федерации лыжных видов спорта Норвегии не пускать российских лыжников на этапы Кубка мира в Драммен и Хольменколлен. Интересно, Терезе не будет скучно выступать без такой соперницы?
Соперницы, которая увеличила отрыв в общем зачёте Кубка мира до 278 очков. Непряева близка к тому, чтобы взять главный трофей. После финской разделки она сделала к этому огромный шаг.
Даже если так получится, что нашу команду не пустят в Норвегию и Швецию, у Натальи всё равно огромные шансы на победу в общем зачёте. Но сборная России ни на какие запреты пока не реагирует. По словам самой Непряевой, 28 февраля российские лыжники отправляются в Драммен.
- 27 февраля 2022
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