Тренер российских лыжников: пусть соперники соревнуются. Они нам не друзья и не товарищи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отстранении российских спортсменов от оставшихся этапов Кубка мира – 2021/2022.

«Пусть соперники соревнуются, а с их стороны это только проявление слабости. Скажем так — они нам не друзья и не товарищи. Была надежда, что мы примем участие в этапе, поскольку уже приехали сюда. Вчера экстренное совещание совета FIS длилось около трёх часов, и окончательного решения не было, поэтому надежда ещё оставалась. Так случилось.

Тяжелее всех Наталье Непряевой. Она с очень приличным отрывом лидирует в общем зачёте Кубка мира, а сейчас есть очень большая вероятность, что она его не получит. Видимо, одна из целей норвежской или шведской федерации заключается в том, что они против. Просто не хотят видеть нас на пьедестале. Доказываем результатом, что мы одни из сильнейших. Мы заставим себя уважать.

Есть определённый календарь: в начале марте состоится всероссийская Универсиада, где будут участвовать многие молодые спортсмены. В конце марта также в полном объёме будет проведен чемпионат России, так что есть гонки, где мы можем посоревноваться и поучаствовать. Возможность участия лыжников из Беларуси или Казахстана в российским первенстве должны решать руководители. Конечно, было бы интересно, почему бы и нет», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».