Тренер российских лыжников: пусть соперники соревнуются. Они нам не друзья и не товарищи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отстранении российских спортсменов от оставшихся этапов Кубка мира – 2021/2022.
«Пусть соперники соревнуются, а с их стороны это только проявление слабости. Скажем так — они нам не друзья и не товарищи. Была надежда, что мы примем участие в этапе, поскольку уже приехали сюда. Вчера экстренное совещание совета FIS длилось около трёх часов, и окончательного решения не было, поэтому надежда ещё оставалась. Так случилось.
Тяжелее всех Наталье Непряевой. Она с очень приличным отрывом лидирует в общем зачёте Кубка мира, а сейчас есть очень большая вероятность, что она его не получит. Видимо, одна из целей норвежской или шведской федерации заключается в том, что они против. Просто не хотят видеть нас на пьедестале. Доказываем результатом, что мы одни из сильнейших. Мы заставим себя уважать.
Есть определённый календарь: в начале марте состоится всероссийская Универсиада, где будут участвовать многие молодые спортсмены. В конце марта также в полном объёме будет проведен чемпионат России, так что есть гонки, где мы можем посоревноваться и поучаствовать. Возможность участия лыжников из Беларуси или Казахстана в российским первенстве должны решать руководители. Конечно, было бы интересно, почему бы и нет», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».
- 1 марта 2022
-
18:03
-
17:27
-
17:14
-
16:04
-
15:52
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:34
-
14:11
-
13:31
-
13:24
-
12:52
-
12:34
-
12:27
-
11:23
-
11:03
-
09:55
-
09:00
-
05:39
-
00:35
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
23:27
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:16
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
20:06
-
19:43
-
19:32