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Президенты лыжных федераций Норвегии и Финляндии снова выступают против российских лыжников и Елены Вяльбе

«Удивлюсь, если русские быстро вернутся». В Норвегии опять выступают против наших лыжников
Татьяна Постникова
В Норвегии опять выступают против наших лыжников
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Отдельно камни летят в огород босса наших лыж Елены Вяльбе.

Тема возможного неучастия россиян в международных турнирах в следующем сезоне до сих пор остаётся актуальной, особенно на фоне прецедента, произошедшего в санном спорте. Международная федерация санного спорта (FIL) допустила российских атлетов до международных стартов. И это серьёзно заволновало зарубежную прессу. Норвежцы особенно беспокоятся о том, что Елена Вяльбе беспрепятственно и по закону может занять место в Совете Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Удивлюсь, если русские вернутся»

Против участия россиян в международных стартах активно выступали представители разных стран, поддержку же наши спортсмены получили от единиц. В их числе был экс-тренер финской сборной Рейо Юлхя. Однако за это финский специалист получил осуждение от своих бывших коллег.

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Так, по Юлхя и его позиции прошёлся менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефшус. В интервью Nettavisen он назвал слова финна «удивительными» и убеждал читателей в том, что FIS поступила правильно, сняв россиян с оставшихся этапов Кубка мира. Накинулся Лефшус и на Вяльбе, которая поблагодарила финского тренера за поддержку.

«Когда страна нарушает права человека, можно не сомневаться, что мы отреагируем. Я не понимаю такого рода заявления от тренера, который работает в лыжной сфере», – заявил норвежец.

Фото: РИА Новости

Но больше всего менеджера сборной Норвегии волновала, скорее, не поддержка россиян со стороны Юлхя, а в целом участие лыжников из России на Кубке мира. Тут у Лефшуса есть чёткая, совсем не приятная для нас позиция.

«Я не вижу возможности для участия россиян. Непохоже, что [спецоперация] закончится через несколько недель или месяцев. Удивлюсь, если русские вернутся на международную арену раньше, чем в сезоне-2023/2024».

«Решительно осуждаем кандидатуру Вяльбе»

Критику в адрес россиян усиливает и NRK. Там подняли вопрос об участии Елены Вяльбе в выборах FIS. На фоне происходящих событий это не менее острая тема, чем участие российских лыжников в международных турнирах.

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Основная мысль текста – непринятие кандидатуры Вяльбе на выборах в Совет FIS. Первым свою негативную позицию выразил президент финской федерации лыжных видов спорта Маркку Хаапасалми.

«Мы решительно осуждаем её кандидатуру, и я не собираюсь избирать её в правление. С такими жестокими военными преступлениями и жёсткими мерами, свидетелями которых мы стали, это невозможно».

Против участия Вяльбе в выборах выступил и президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте. Он заявил, что норвежская федерация выступает за то, чтобы реагировать на действия России в адрес Украины.

«Как и мой финский коллега, я реагирую на заявления Вяльбе. Как мы будем относиться к России и российскому спорту в будущем, мы обсудим в преддверии конгресса FIS в конце мая», – рассказал Рёсте.

Несмотря на критику со стороны двух президентов лыжных ассоциаций, FIS не видит особых препятствий для участия Вяльбе в выборах, напомнив, что управление в организации должно быть «политически нейтральным».

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Камень в наш огород

В центре внимания зарубежной прессы оказалась и история с терапевтическими исключениями (ТИ) лидера сборной России Александра Большунова. В нашей стране эта тема вызвала ажиотаж пару дней назад, когда Елена Вяльбе честно призналась, что в нынешнем сезоне трёхкратному олимпийскому чемпиону пришлось прибегнуть к ТИ. Однако речь шла не о какой-то попытке подтасовки результатов, а о банальной необходимости. Разрешённый препарат был необходим во время операции на зубах. Несмотря на то что всё было во внесоревновательный период, в ФЛГР решили перестраховаться.

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Конечно, зарубежные СМИ подхватили эту историю, напомнив, что Вяльбе – ярый противник терапевтических исключений, которые называла легальным допингом. Она сама не раз негативно высказывалась о ТИ у норвежских лыжников. Разумеется, камень не мог не полететь и в её огород.

«Вяльбе сама является одним из самых ярых критиков таких медицинских исключений. Она несколько раз нападала на Норвегию за то, что, по её мнению, норвежские лыжники использовали лекарства от астмы», – пишет издание VG.

Норвежский портал не забыл, помимо истории с ТИ Большунова, рассказать и о том, как раньше она «разносила» скандинавов – Мартина Сундбю и Марит Бьорген. Текст сопроводили несколькими яркими цитатами Вяльбе на этот счёт. Прямых наездов на главу ФЛГР нет, но общий посыл текста говорит сам за себя.

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