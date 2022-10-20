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Российский лыжник Александр Большунов остался без звания лучшего спортсмена Олимпиады-2022 – это честно?

«Им всё говорят из-за океана». Почему Большунова не признали лучшим атлетом Олимпиады-2022
Татьяна Постникова
Российский лыжник Александр Большунов
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К решению АНОК сложно придраться, несмотря на то что оно кажется несправедливым.

В среду, 19 октября, награда лучшему спортсмену Олимпиады-2022 была вручена шорт-трекисту Хван Тэ Хону из Южной Кореи. Известные деятели российского спорта тут же заговорили о несправедливости. По их мнению, награду должен был получить наш лыжник Александр Большунов.

Действительно ли решение было нечестным по отношению к России?

Несправедливая награда?

Церемония награждения лучших атлетов по итогам Олимпийских игр — 2022 прошла в Сеуле в рамках генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Среди женщин приз получила китайская фристайлистка Эйлин Гу. 18-летняя спортсменка завоевала на Играх три личных медали: два золота и одно серебро. Лучшим среди мужчин был признан южнокорейский шорт-трекист Хван Тэ Хон. На счету 23-летнего атлета личное золото на дистанции 1500 метров и серебро в эстафете.

И если победа Гу не вызвала вопросов, то к награде Хвана сумели придраться, хотя в обоих случаях были атлеты, завоевавшие большее количество наград. Кореец так и вообще не входит даже в топ-10 лучших спортсменов Игр по результатам.

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Больше всего возмущений, естественно, шло из России, ведь у нас есть тот, кто точно достоин звания лучшего атлета Олимпиады-2022. Наш Александр Большунов – один из лидеров по числу медалей на Олимпиаде. В копилке лыжника пять наград: три золота, одно серебро и одна бронза. При этом лишь две медали были завоёваны в командных гонках. Кроме того, Большунов занимает второе место в медальном зачёте спортсменов. Выше него только биатлонист Йоханнес Бё, который в Пекине выиграл четыре золота, два из которых были завоёваны в составе эстафет, а также одно серебро.

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: РИА Новости

Не стоит забывать и о том, что на Играх Большунов стал «королём лыж», выиграв марафон и скиатлон – такого давно не было. Также он вышел на первое место среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Игр. У Александра их девять. Последнее – это чисто российское достижение, вряд ли котирующееся на международной арене. Тем не менее список регалий явно внушительнее, чем у Хван Тэ Хона.

«Заслуги Большунова видят даже русофобы»

Кажется, руководствуясь этими соображениями, известные спортивные деятели России и решили, что награда корейцем получена не слишком честно. Удивление выразил даже российский конькобежец Семён Елистратов, который находится в хороших приятельских отношениях с Тэ Хоном.

«Поздравляю Хван Тэ Хона. Я бежал с ним 1500 м, он заслужил то золото. У меня всего один вопрос и это вопрос, конечно же, не к нему, а к АНОК – по какому критерию выбирают лучшего спортсмена Олимпиады? Если по спортивному принципу, то есть Александр Большунов, который заслуживает победы больше. Получается, не так важно завоевать больше наград в разных дисциплинах? Тогда что важно? Я не понимаю», – сказал Елистратов «Матч ТВ».

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С Семёном согласился и тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

«Не знаю, по каким критериям оценивается и вручается данная награда. По количеству медалей и их значимости Александр стал «королём лыж», такого давно не было в лыжных гонках. Он заслужил эту награду и для нас точно был лучшим спортсменом Олимпиады», – объяснил Сорин.

Хван Тэ Хон

Хван Тэ Хон

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

А комментатор Дмитрий Губерниев вообще обвинил АНОК в русофобии.

«Решение странное, потому что Большунов – лучший спортсмен Олимпиады‑2022. Может, сыграла азиатская солидарность, но Александр на всех дистанциях был в призерах, выиграл три золотые медали и стал «королём лыж». При всём уважении к успехам корейца, но заслуги Большунова видят даже самые отъявленные русофобы. Сколько угодно можно искать здесь политику, но все разбирающиеся в зимних видах спорта люди всё понимают. Можно было дать награду великолепно проявившему себя Фийону Майе, Клебо, можно ещё назвать несколько выдающихся фамилий, но даже они в сравнении с Большуновым должны находиться на местах ниже».

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Политическую подоплёку в необъяснимом решении АНОК видит и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Мне очень обидно за Сашу Большунова. Я считаю, что он самый лучший спортсмен. Стыдно за международных спортивных деятелей, что они пошли на поводу у политики. И при этом они кричат, что спорт вне политики. И получается так, что наш величайший спортсмен оказался без награды. Я даже не знаю, как все они по окончании этой истории будут смотреть в глаза нашим спортсменам. Они же идут на поводу! Все всё прекрасно понимают, но делают так, как им говорят из‑за океана».

А критерии кто-то понимает?

Несправедливость победы Тэ Хона и необходимость вручения награды Большунову – не единственное, на чём сходятся российские спикеры. Все они говорят о том, что не знают, по каким критериям выбирается «лучший атлет Олимпиады». Справедливо ли тогда осуждать это решение?

АНОК действительно не рассказывает, по каким критериям выбирает номинантов на звание лучших спортсменов. О том, как определяется победитель, написано следующее: «Победители каждой награды были выбраны жюри АНОК, состоящим из представителей каждой из континентальных ассоциаций, председателя комиссии спортсменов АНОК, президента AIOWF и генерального секретаря АНОК». Это, собственно, малоинформативно.

Однако, исходя из тенденции прошлых лет, лучшим спортсменом обычно становится далеко не самый титулованный атлет. Например, в 2018 году награду получила итальянская конькобежка Ариана Фонтана, завоевавшая в Пхёнчхане три медали: золото и бронзу в личных гонках и серебро в эстафете. При этом наиболее титулованной была лыжница Марит Бьорген, на счету которой были два золота, одно серебро и две бронзы. Пять медалей против трёх.

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У мужчин была аналогичная история: награда ушла сноубордисту из США Шону Уайту (одно золото), хотя больше всех медалей было у Йоханнеса Клебо, выигравшего три золота, два из которых в составе эстафет.

Так что, можно определённо сказать, что главным критерием при выборе становится отнюдь не количество медалей. В какой-то степени это справедливо, ведь есть виды спорта, где всего одна-две дисциплины. И в данном случае неверно говорить о том, что у Большунова нечестно забрали награду.

Однако АНОК стоит задуматься о том, чтобы прописать чёткие критерии, по которым выбирается лучший спортсмен, чтобы таких споров больше не было.

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