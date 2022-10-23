«Так наказывать — это не по-людски». Как в лыжном мире отреагировали на отстранение России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/2023. Окончательное решение было принято на заседании совета Международной федерации лыжного спорта, которое прошло 22 октября.

Крохотный шанс на допуск россиян был. Не стоит забывать, что ещё в сентябре генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил о возможном допуске России на международные соревнования. Однако чуда не произошло: как минимум весь следующий сезон российские лыжники, сноубордисты, фристайлисты и горнолыжники будут выступать только в России.

А как лыжный мир отреагировал на решение об отстранении россиян?

«Никаких надежд нет»

В России решение FIS никого не удивило, к отстранению россиян все были готовы. Последние иллюзии рассеялись после того, как Бах в очередной раз рекомендовал спортивным федерациям продлить отстранение россиян:

«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран – не все были за то, чтобы продлить наше отстранение. Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдёт. Ничего больше говорить на эту тему не хочу», – отреагировала на новость об отстранении глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Мы надеялись на порядочность людей. Но у нас не было иллюзий, поэтому мы были ко всему подготовлены. У сборной есть календарь соревнований, определили места проведения сборов практически на весь год», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Это же не новость. Я с самого начала говорил, что нас не будет в сезоне. Я считаю, что люди, которые там рассказывали, что, может быть, что-то произойдёт… Это значит расписаться в полном непонимании процессов, которые происходят. Это было понятно с самого начала.

Никто нас никуда не позовёт. Это процесс, который будет касаться долгое время. Мне очень странно, что лыжники строили замки на песке — то есть абсолютное непонимание ситуации. Мне просто хочется призвать к тому, что пора выглянуть в окно и как-то мониторить поляну.

Я вообще не удивлён. Мне было удивительно слушать, когда говорили: «Может, нас допустят. Может, нейтральный статус». Никто никого не допустит. Это будет многолетний для нас процесс», – объяснил Дмитрий Губерниев.

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров также отметил, что был готов к этому решению, однако раскритиковал сроки его принятия:

«Считаю, что это несвоевременное решение. Можно было бы огласить это и раньше. Такие решения принимаются заранее, они планируются заранее, есть определённая повестка, а когда спортсмены входят в сезон, ставить их перед фактом — это неправильно. Мы были к этому решению готовы и абсолютно не переживаем по этому поводу», – приводит слова Тихомирова ТАСС.

Александр Большунов и Александр Терентьев Фото: РИА Новости

«Лыжные гонки потеряют популярность»

Также россияне считают, что без участия России лыжные гонки многое потеряют и лишатся зрелищности из-за отсутствия конкуренции, а само отстранение российских спортсменов называют несправедливым.

«Хотелось, чтобы нас допустили. Была надежда. Очень жаль, что не разрешили. Без россиян лыжные гонки потеряют популярность и красоту. Я считаю несправедливым это решение», – сказал чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин.

«Надежда никогда не умирает. Бах говорил, что нужно вернуть российскую команду: при этом не дал никому слова на конгрессе, чтобы никто не выступил в поддержку российских спортсменов. Поэтому уже никому нельзя верить!

Тот же Клебо говорил, что россиян надо вернуть. Но и его никто не услышал. Либо он тоже говорил без души и не по-честному. Конечно, обидно и жалко. Надеемся, что в дальнейшем всё разрешится.

На сегодняшний день нас не допустили, но правда восторжествует. Российские спортсмены заслуженно должны выступать на международной арене! Они никому ничем не навредили, а в политику никогда не лезли. Так наказывать их – это не по-людски», – прокомментировала решение FIS трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова.

«Необходимое и ожидаемое решение»

А вот зарубежные специалисты, напротив, совершенно не скрывают, что рады новости о продолжении отстранения российских спортсменов.

«Я не удивлена, но очень хорошо, что принято то же решение, что и было», – сказала Туве Мо Дирхауг, президент Норвежской лыжной ассоциации.

Для норвежского спортивного комментатора и обозревателя Яна Петтера Сальтведта новость об отстранении россиян тоже не стала неожиданностью.

«Это было необходимое и ожидаемое решение. Элиаш почти прямо сказал, что так оно и вышло. Очевидно, он принял решение от имени совета директоров».

Председатель комиссии спортсменов FIS Мартти Юльхя рассказал в своих соцсетях о том, что с согласия спортсменов он проголосовал за продление отстранения россиян: «Моя личная позиция была однозначной с февраля. С точки зрения конкуренции, конечно, ситуация прискорбная, но спорт не является отдельной частью общества. Приняв это решение, я желаю спортсменам спокойствия в предстоящем сезоне», – написал Юльхя.