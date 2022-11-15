Пока зрителям предлагают смотреть на звёзд по вебкамерам, а не на главных каналах, о развитии можно даже не заикаться.

Российские лыжи придут в упадок без международных стартов. И даже Большунов нас не спасёт

Российским лыжникам предстоит провести постолимпийский сезон-2022/2023 (а может, и несколько следующих — этого мы пока не знаем) в пределах своей страны, соревнуясь между собой без возможности сравнить свою форму с главными соперниками: норвежцами и шведками.

Коллега Шитихин уверен, что в этом нет ничего страшного. Мол, этот год (или годы) затворничества пойдёт на пользу: главное — ничего не испортить. Я же, прочитав колонку Андрея, смогла лишь позавидовать его оптимизму. Потому что считаю, что всё очень плохо и поводов для пессимизма гораздо больше.

Зрители придут на трибуны? Да неужели?

Россия действительно умеет круто проводить спортивные соревнования. Безумно круто и незабываемо, но есть один очень важный нюанс: речь идёт о международных соревнованиях. Олимпиада в Сочи, хоть поначалу и «прославилась» затянувшимся строительством и мемами в виде туалетных кабинок без перегородок, получилась достойнейшей в плане организации (именно организации — забудем про последовавший допинговый скандал).

То же самое – про связку футбольного чемпионата мира и Кубка конфедераций, финал Лиги чемпионов, две Универсиады, чемпионаты мира по олимпийским видам спорта. Кубок мира по биатлону в Ханты-Мансийские и по лыжам в Рыбинске (к сожалению, почивший в 2015 году) можно отнести туда же. Иностранцы — спортсмены, журналисты, болельщики — в основном оставляли только благоприятные и восторженные отзывы.

Но ничего этого нельзя сказать про большинство внутрироссийских соревнований — и уж тем более про лыжи. Ведь создать продукт-«конфетку» нужно для иностранцев, чтобы гадкий Запад видел, как мы можем, а свои-то могут и обтереться.

Ужасная посещаемость на лыжных чемпионатах России в конце сезона — это же давний повод для разговоров и критики! Пустые трибуны в Тюмени, Сыктывкаре — норма, так почему в этом году болельщики вдруг должны прийти на Большунова и Непряеву, если в прошлые сезоны они на Большунова и Непряеву, а раньше — на Легкова и Вылегжанина — не приходили?

Может, ФЛГР стала активнее продвигать национальные соревнования? Нет. Может, сами топовые лыжники стали рекламировать Кубок России в соцсетях? Тоже нет — ни одного приглашения на первый этап в Вершину Тёи от Большунова, Спицова, Непряевой, Ступак, Терентьева…

Окей — этапы Кубка России пройдут в выходные дни, а некоторые гонки весеннего чемпионата России приходятся на будние. Может быть, полностью пустых трибун не будет — в том числе потому, что местные администрации свезут на лыжные стадионы детей и бюжетников. Но солд-аут именно из-за популяризации лыж в стране и известности Большунова? Ой ли.

Может, Кубок России будут качественно транслировать? Ха-ха!

Любой вид спорта раскручивается через СМИ, но самое главное — общедоступные трансляции. Ведь если соревнования не показывают, значит, их никто не смотрит. Логично? Тогда зачем они вообще нужны, если даже спортивные каналы считают их неинтересными?

На момент написания текста первый и второй этапы Кубка России из Вершины Тёи 19-20 ноября транслировать никто не собирается. Организаторы в Тёе посоветовали смотреть лыжи… по вебкамерам. Да-да, это не шутка.

Даже если следующие этапы покажут, в качественную трансляцию откровенно не верится. Аргумент всё тот же: если никогда раньше российские вещатели не могли настроить качественную трансляцию, которую действительно хочется смотреть, почему они должны исправить всё по щелчку пальцев в этот раз?

Российские лыжники Фото: РИА Новости

В начале ноября в Ханты-Мансийске проходили контрольные тренировки сборной России, и «Матч ТВ» показал одну из них — спринт. Качество трансляции было откровенно слабым: тайминг постоянно отрубался, врезки с интервью показывали во время решающих забегов. И это в Хантах, откуда на весь мир транслировали биатлон! Что же будет в Чусовом, Кировске? А про второй соревновательный день с разделками телевизионщики с «Матча» забыли. Трансляция в соцсетях проекта «На лыжи!» не рассчитана на массового зрителя и определённо не продвинет изолированные российские лыжи к процветанию.

Подобное качество трансляций не то что не привлечёт к экранам нового зрителя, но может даже не удержать старого. А ещё и время неудобное – для центральных регионов гонки в Сибири будут начинаться примерно в семь утра. Конечно, кто-то встанет, но я вот уже не буду.

Но ведь у нас же звёзды… Олимпийские чемпионы… Большунов…

Ну да, Большунов. Но Непряева, Спицов, Ступак, выбравшая агрессивно-патриотичный путь продвижения Степанова, другие олимпионики — уже нет. Никто, кроме Большунова (иногда — Устюгова), в большинстве случаев не способен собрать сотни тысяч просмотров на спортивных сайтах, вряд ли кто-то известен за пределами спортивного сообщества — а Александр всё-таки успел снять сливки, засветившись и у «Вечернего Урганта», и в Comedy Club.

Да, этапы Кубка России с участием олимпийских чемпионов всё-таки могли бы удержать некоторое количество болельщиков у экранов, но теперь в лучшем случае мы увидим настоящие телевизионные трансляции с Кубка России почти через месяц, 10 декабря. К тому же Устюгов не выступит на первом этапе, а группа Бородавко через Елену Вяльбе сперва анонсировала отсутствие в полном составе на втором.

«Каждую неделю будем смотреть ситуацию, так как логистически достаточно сложно ездить по России, переезды большие», — в комментарии «Матчу» Елена Валерьевна объяснила, почему у каждой тренерской группы — собственный план. Но, возможно, тогда стоило грамотнее подходить к планированию календаря с учётом новых вызовов, а не позволять лидерам пропускать этапы?

И если ради Большунова среднестатистический спортивный болельщик всё-таки прильнёт к экрану посмотреть, как дела у нашего великого трёхкратного, который принёс столько радости на Олимпиаде, то борьба условных Ильи Семикова и Ильи Порошкина (при всём к ним уважении — выбор именно этих фамилий был абсолютно рандомным) никого не вдохновит, кроме совсем отъявленных лыжных гиков. (И снова без любой иронии исключительно с уважением — большой привет Вадиму Спицыну).

Всё правда настолько плохо?

Ну, как видите, да. То есть лидер юниорской сборной Савелий Коростелёв, на слова которого ссылается в своей колонке Андрей Шитихин, на самом деле прав – для него, как и для других многообещающих лыжников и лыжников второго эшелона, временный переезд топов на этапы Кубка России действительно выгоден.

Но проблема в том, что никто не увидит, как Савелий конкурирует с топами и прогрессирует. Лыжники будут вариться в одном общем изолированном от иностранцев и болельщиков котле, ведь — ещё раз — ФЛГР и сами спортсмены не делают абсолютно ничего для привлечения внимания к турнирам Кубка России.

Российские лыжники Фото: РИА Новости

Если даже у медийно активной Вероники Степановой уже «никто не должен и не будет привозить для раскрутки наших положительных образов передвижные телестудии и часами показывать нас в эфире» (цитата из телеграм-канала лыжницы), то о чём мы вообще говорим?

Людям, которые принимают решения, по-прежнему неинтересно, чтобы в России смотрели и любили лыжи. Впрочем, ничего нового. Печально.