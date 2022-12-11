Российских спортсменов хотят пустить на Олимпиаду через Азию. Неужели возвращение близко?

Всем поклонникам спорта в России хорошо известно, что в связи с политическими событиями наши атлеты в подавляющем большинстве видов спорта не могут выступать на международных соревнованиях.

С пропуском одного сезона все уже более-менее смирились. Но представители летних видов уже тревожатся за Олимпийские игры – 2024 в Париже. С одной стороны, есть опасение, что и через два года Международный олимпийский комитет не отзовёт рекомендации по ограничениям для россиян, с другой – квалификационные соревнования к Играм начинаются уже сейчас. Наши спортсмены эти турниры пока пропускают, а значит, и возможностей заслужить право отправиться в Париж у них автоматически становится всё меньше.

Складывалось ощущение, что положение безвыходно и что спортсмены просто вынуждены ждать изменения политического фона. Но итоги XI олимпийского саммита, который завершился 9 декабря, внушают осторожный оптимизм.

Описание ситуации стоит начать с заявления главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, активно работавшего на саммите.

Из текста декларации следует, что Поздняков не преувеличивает. Действительно, никто из значимых спикеров не высказывался за дальнейшее отстранение спортсменов из России и Беларуси от соревнований.

Барьер в виде рекомендаций МОК всегда объяснялся попыткой защитить атлетов из России и Беларуси как от политического вмешательства, так и от возможных физических угроз. Такое объяснение кажется многим весьма спорным, но пускай оно остаётся на совести главы МОК Томаса Баха.

В этом контексте важно заявление исполняющего обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхира Сингха. Он подчеркнул, что в Азии больше нет причин для действия защитных мер по отношению к российским спортсменам, и предложил способствовать их участию в азиатских турнирах. Но, важно заметить, с соблюдением санкций, грубо говоря, без флага и гимна.

Это предложение на саммите было поддержано. Равно как и были поддержаны слова президента Франции (страны-хозяйки ОИ-2024) о том, что на Олимпиаде должны выступать представители всех стран, даже конфликтующих.

Всё это позволяет говорить о том, что российские спортсмены в ближайшее время действительно могут выступить на соревнованиях в Азии.

Какого-то единого указания на этот счёт, разумеется, быть не может. Международные федерации в разных видах спорта могут принимать разные решения, но формально препятствия к участию россиян почти сняты.

Значит ли это, что Россия разрывает связи с Европой и становится азиатской спортивной державой? На данный момент – нет. Многое зависит от конкретных механизмов перехода спортсменов в азиатские турниры. Есть ощущение, что пока наиболее вероятен вариант участия россиян только в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду. Как туда будут допускать наших спортсменов, будут ли меняться сетки турниры и форматы отборов – это уже детали.

Но в целом участие России в отборе на Игры от Азии по ходу одного олимпийского цикла – это картина вполне возможная и реализуемая. А вот что будет в течение следующих четырёх лет – это уже другое дело.

Кстати, в российской истории уже был один примечательный пример смены географической зоны в рамках одного олимпийского цикла. Женская сборная России по волейболу отбиралась на Игры-1996 от… Африки. По всей видимости, это была не совсем легальная хитрость, но факт остался в истории.

Африканской командой Россия тогда, разумеется, не стала.

А вот станут ли спортсмены из России азиатскими в непростой ситуации, сложившейся в наши дни, – вопрос, на который пока нет ответа.