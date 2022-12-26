«Я приехал, и все булки напрягли». Устюгов так раскачал лыжи, что завидует даже Губерниев

Возможно, далеко не всем нравится то, что происходит сейчас в русских лыжах. Споры олимпийских чемпионов Александра Большунова и Сергея Устюгова вышли уже за пределы трассы и продолжаются в медиапространстве.

Возвращение Устюгова в гонки привело не только к обострению спортивной борьбы, но и повысило интерес к лыжам. Изменился даже Большунов, который стал острым и находчивым в высказываниях. Вы когда-нибудь его таким видели? Это же здорово, поскольку интерес к российским лыжам сейчас нисколько не меньше, а то и больше, чем когда наши спортсмены без всяких ограничений участвовали в международных соревнованиях.

Дмитрий Губерниев, высказываясь на тему споров между Большуновым и Устюговым, посетовал на то, что все обсуждают именно это, а не спортивные результаты. А что их обсуждать? Долго обсуждали, как именно Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира по футболу? Вот именно со спортивной точки зрения? Один день, не больше.

Зато потом сюжетов для обсуждения было очень много – противостояния, драмы, оскорбления, радость, трагедии – да всё что угодно. Много ли говорили о том, кого именно опередил Месси в свои 35 лет, когда оказался на месте центрфорварда и забил третий гол в ворота Льориса? Нет, конечно.

Да это всё равно, что сейчас обсуждать, сколько секунд затратил Роман Ерёмин на первую стрельбу стоя во время победного для него большого масс-старта на этапе Кубка Содружества по биатлону. Наверное, кому-то это действительно важно, но гораздо интереснее вспомнить про судьбу биатлониста, которого пару лет назад со скандалом выгнали из сборной Казахстана, и в Россию он приехал без гражданства и без малейших шансов на продолжение карьеры. А теперь побеждает с российским флагом в руках на финише.

Но что далеко ходить? Вот только что главная молодая звезда российских лыж Савелий Коростелёв вернулся с Российско-китайских игр абсолютным триумфатором. И все уже забыли, что там было, кто там бегал и что это за соревнования. Но его финиш в обнимку с Егором Митрошиным в эстафетной гонке будут помнить долго.

Кто помнит результаты недавних гонок лыжного Кубка России – 2022/2023 в Чусовом? Ну только самые преданные любители вида спорта и несколько журналистов. А вот про «мешков» и мешки говорят до сих пор. Всё-таки спорт – это ещё и шоу, тут невозможно не согласиться с Вероникой Степановой. И раз так, нужно делать всё, чтобы такое шоу было всегда интересным.

Вот этим как раз сейчас и занимаются Александр Большунов и Сергей Устюгов. Они дают те эмоции, после которых хочется смотреть на лыжные гонки вновь и вновь, чтобы испытать то же самое. Вспомните того же Сан Саныча ещё пару лет назад. Ну посмотрел бы он исподлобья в ответ на вопрос – «а как прокомментируете то, что Сергей назвал вас «мешком»? И совершенно нереально было дождаться от Устюгова колкой фразы, которую он произнёс после красногорского спринта: «Я приехал, и все остальные булки напрягли».

Сейчас же всё иначе. И за это нужно сказать нашим лыжникам спасибо! Не только Александру с Сергеем, но и вообще всем. Они и на лыжне делают крутые вещи, и за её пределами. А Дмитрий Губерниев, кажется, немного завидует тому, что всё это происходит без его непосредственного участия. Совсем не верится, что он бы игнорировал «мешки» и «булки» и говорил лишь про спорт.