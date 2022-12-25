Губерниев — об Устюгове и Большунове: вместо лыжных результатов люди обсуждают чёрт-те что

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

«Вместо спортивных лыжных результатов все опять обсуждают скандальные ситуации. Состав участников финала был потрясающим. Жаль, обсуждают всё что угодно, но не спорт. Хочется обсудить великолепную борьбу, а не взаимоотношения Устюгова и Большунова. Думаю, что большинство телезрителей даже этого не видели, потому что смотрели биатлон из Рязани и получали удовольствие. Для того чтобы о лыжах говорили сейчас, они нуждаются в скандалах. Там великолепные спортсмены, а люди обсуждают черт-те что», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.