Губерниев — об Устюгове и Большунове: вместо лыжных результатов люди обсуждают чёрт-те что

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.
«Вместо спортивных лыжных результатов все опять обсуждают скандальные ситуации. Состав участников финала был потрясающим. Жаль, обсуждают всё что угодно, но не спорт. Хочется обсудить великолепную борьбу, а не взаимоотношения Устюгова и Большунова. Думаю, что большинство телезрителей даже этого не видели, потому что смотрели биатлон из Рязани и получали удовольствие. Для того чтобы о лыжах говорили сейчас, они нуждаются в скандалах. Там великолепные спортсмены, а люди обсуждают черт-те что», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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