Разбор жёсткого столкновения и падения Большунова и Устюгова. Кто виноват?

Александр Большунов и Сергей Устюгов устраивают на Кубке России по лыжным гонкам какой-то нереальный замес. Жёстко бьются друг с другом в спринтах, не жалея чужих и своих лыж, устраивают пикировки после финиша. А на этапе в Красногорске, кажется дело дошло до суровой кульминации. Два лучших лыжника страны снова не поделили трассу на спуске и рухнули в снег. Устюгов, кажется отделался лёгким испугом, а Большунов пропахал трассу лицом. Как признался сам Александр, он даже на короткое время потерял сознание.

А что решили судьи? Кто виноват в столкновении и кого накажут?

Судейский вердикт — никто не виноват!

Главный итог этой драматичной разборки на трассе для «Чемпионата» подвёл технический делегат Федерации лыжных гонок России Игорь Беломестнов.

«По падению Большунова и Устюгова уже совещалось жюри – все материалы были изучены. Это обычный инцидент, повлёкший падение обоих спортсменов», – подчеркнул Беломестнов. Проще говоря, никто не виноват.

Предупреждений в протоколе гонки у героев инцидента нет.

Почему было принято такое решение?

Очевидно, что ни у Устюгова, ни у Большунова не было умысла свалить своего соперника. Разборки разборками, но представить себе, что российский лыжник способен так жёстко подставить своего соотечественника на скоростном спуске, решительно невозможно. Да и сложно в лыжных гонках на такой скорости аккуратно завалить оппонента без малейшего риска для себя.

Судьи, вероятно, рассмотрели ситуацию следующим образом: Александр хотел опередить Сергея, двигаясь параллельным курсом. Заходить в поворот по широкой траектории, подальше от соперника, он не стал, а двигался ближе к центру трассы, фактически прижимая Устюгова к внутренней её стороне.

Сергей совершал движения лыжами в сторону Александра, но судьи не увидели в этом нарушения. А в самой острой фазе Сергей, пытаясь вписаться в поворот, начал отрабатывать лыжами и, вероятно, именно в этот момент зацепил Александра. Не отрабатывать он уже не мог – скорость была слишком большой, а поворот – существенным. Двигаться и отступать при этом никто не хотел.

Большунов, полетев в снег, неконтролируемо зацепил Устюгова.

Получается, что правила никто не нарушал. Контакт был, но злого умысла не было, поэтому судьи решили не выносить никаких наказаний.

Что сказали о столкновении участники?

«Сегодня пытался работать чуть пожёстче, в пределах правил. Я в дальний поворот всегда по большому радиусу проходил. В первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить, чтобы он чуть пошире встал. Но он маленько меня не понял. Я шёл по своей траектории, и получилось так, что мы завалились. Получается, был контакт лыж, а может, и ботинок. В одном месте мы переступали поворот, и получился завал.

Я думал, что всё в пределах правил. Не знаю. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел. Я просто хотел сегодня выступить немного пожёстче, нежели остальные спринты. Не получилось. Думаю, если бы мы вышли из того поворота, то всё было бы нормально. Надо было немного пошире траекторию взять. Все свои забеги я здесь всегда проходил по широкому радиусу, но тут получилось так, что меня Александр вытеснял. Я не хотел уходить прямо на внутренний радиус, потому что там был лёд. Но ничего уже не изменить. Если судьи увидят мою вину, значит, оно так и есть. Но умышленного не было», – описывает столкновение Устюгов.

«На спуске вышел первым, потом Серёга вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали. Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал», – а вот так описал ситуацию Большунов, добравшийся к финишу с окровавленным лицом.