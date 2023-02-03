«Нельзя просить брать палки тех, у кого нет рук». Скандал на паралимпийском ЧМ по лыжам

В конце января в шведском Эстерсунде прошёл паралимпийский чемпионат мира по лыжным видам спорта, впервые организованный FIS.

С самого начала соревнования погрузились в хаос. Кульминацией которого стало то, что организаторы любезно попросили атлетов взять в руки лыжные палки. Но как быть тем, кто не может держать их в руках, не подумали.

Дикость со стороны FIS

Проблема была в том, что не у всех паралимпийцев есть руки.

«Это была даже несколько комичная ситуация. От всех требовалось взять палки перед спринтом, но как насчёт тех, у кого нет рук? Они об этом не подумали», – рассказал спортсмен норвежской сборной Томас Оксаал.

До смены организатора соревнований за правила отвечал Международный олимпийский комитет, который также использовал регламент FIS в качестве основы, но вносил некоторые изменения для лыжников-паралимпийцев.

«Нельзя просить тех, у кого нет рук, брать палки», – заключил Оксаал.

Организаторы не заметили проблемы

Димитрий Лазаровски, глава FIS по развитию паралимпийского лыжного спорта, сказал, что ему неизвестно о требовании выступать с палками для атлетов.

«Я был там, и мероприятие проводилось по правилам. Были некоторые дискуссии по поводу выполнения правил, но не было никаких проблем, которые мешали спортсменам нормально выступать», – заверил Лазаровски.

Он также не согласен с утверждением, что FIS испытывает трудности, взявшись за организацию гонок среди паралимпийцев, и заверяет, что организация уже предприняла рад шагов для обеспечения дальнейшего развития:

«Мы продолжим нашу работу по интеграции двух видов спорта и сделаем паралимпийские лыжи частью семьи FIS».

Федерация обвинила спортсмена

Критика звучала и по отношению к трассам в Эстерсунде.

Норвежец Трюгве Тоскедал Ларсен рассказал, что трассы слишком трудные и исключают шанс на победу спортсменов с протезами. Сам Ларсен имеет протез ноги, из-за которого ему трудно взбираться в гору и спускаться по склонам.

Но более острое разочарование лыжник испытал после того, как FIS обратился к нему с претензией. Организаторы решили, что Ларсен использовал незаконную технику подъёма в гору, и не захотели выслушать 50-летнего спортсмена, пытавшегося объясниться с судьями. Дело в том, что за все годы его выступлений эта техника всегда использовалась в паралимпийских лыжных гонках, и он не поднимался на склоны каким-либо другим способом.

В итоге Ларсену дали второй шанс. Он отправился на трассу, чтобы записать обучающее видео для FIS, показав им, как он использует технику.

«Мы создали визуальное представление техники, которая использовалась в течение очень долгого времени. Я надеюсь, что это поможет FIS разобраться», – сказала Анна Крокен, советник норвежской федерации лыжного спорта.

«Я думаю, в Эстерсунде прокладывают такие сложные трассы, что тем спортсменам, у кого травмы ног, будет сложно проявить себя. Организаторы должны создавать трассы, которые доступны всем людям с ограниченными возможностями», – поделился своим разочарованием Тоскедал Ларсен.

«Мы ожидаем высоких стандартов и равных условий»

После всех нападок в адрес FIS помощник генерального секретаря Никлас Карлссон пообещал, что федерация будет усердно работать над улучшением привлекательности паралимпийского лыжного спорта и привлечёт к участию больше спортсменов. Он признаёт, что им есть куда расти.

«Мы определённо можем добиться большего и собираемся рассмотреть этот конкретный случай с Ларсеном. Есть ли что-нибудь, чему мы можем научиться? Есть ли что-нибудь, что могло бы стать понятнее, чтобы и правила, и диалог с активистами становились лучше?» – задавался вопросами Карлссон.

«Это был переходный сезон во многих отношениях. Например, речь он новых правилах FIS. Наши соревнования становятся всё лучше и лучше, но мы всё же ожидаем высоких стандартов и равных условий», – заключил Томас Оксаал.