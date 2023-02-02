Норвежская лыжница выступила за возвращение россиян. На родине её просто затравили

Позорная история в норвежских лыжах – на руководителя комитета спортсменов, олимпийскую чемпионку и трёхкратную чемпионку мира Астрид Якобсен обрушилась волна хейта. А всё потому, что она поддержала возвращение россиян и белорусов на международные соревнования на встрече с МОК.
Якобсен высказала мнение, которое в Норвегии высказывать, как оказалось, нельзя.
Сколько раз спортсмены и журналисты из Норвегии резко реагировали на предположения со стороны россиян, что норвежцы не могут высказывать своё настоящее мнение, а следуют «политике партии». Об этом говорил великий тренер Юрий Викторович Бородавко, об этом говорил и великий лыжник Александр Большунов.
И всякий раз в Норвегии заявляли, что россияне, мол, говорят о том, о чём понятия не имеют. Якобы, если сами не могут говорить свободно, не стоит думать так же о других. «Ну и?» – сказал бы в таком случае главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.
Нашлась в Норвегии смелая спортсменка, даже не спортсменка уже, а чиновница, которая высказала своё мнение. Но вот незадача – её страна занимает совершенно другую позицию, Олимпийский комитет Норвегии выступает резко против возвращения россиян и белорусов.
И ей тут же попытались закрыть рот. Лыжники и лыжницы сборной Норвегии в один голос и почти одними и теми же словами сказали, что не поддерживают позицию Якобсен и выступают против возвращения россиян и белорусов в текущей политической ситуации.
На Якобсен хлынула дикая волна хейта. Нет смысла пересказывать всё то, что ей пишут в социальных сетях. Но Астрид сама не выдержала и заявила, что начала сомневаться в правильности того, что она высказалась так смело.
Не исключено, что её заставят уйти с поста руководителя комитета спортсменов Норвегии и публично извиниться за слова в поддержку России и Беларуси.
И после этого в Норвегии всё так же будут утверждать, что не диктуют спортсменам, как и что говорить? Говорить можно только то, что вписывается в общую канву. Ни шага в сторону, только туда, куда укажут.
При этом наши спортсмены интервью норвежским СМИ дают. В обратную сторону – процесс очень муторный, сложный и труднореализуемый. Ситуация с Якобсен просто показала всем, что на любой намёк в поддержку России будет острая реакция. Своё мнение, если оно отличается от мнения общественного, надо держать при себе.
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