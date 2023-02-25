«Россияне не помешали бы Клебо выиграть золото». Александр Легков — о ЧМ по лыжам

Олимпийский чемпион Александр Легков, который приехал в Малиновку в качестве комментатора телеканала «Матч ТВ», поделился с «Чемпионатом» своими впечатлениями от всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» и чемпионата мира, который проходит в словенской Планице.

«Когда Устюгов на трассе, гонки гораздо интереснее»

– Александр, прошло три дня турнира. Какие впечатления?

– К сожалению, на чемпионат мира наших ребят и девочек не пустили, поэтому все лучшие российские лыжники и лыжницы бегут здесь. Уровень подготовки наших спортсменов очень высокий, все лидеры подводились к Малиновке. Прекрасные условия, хорошая, надеюсь, трансляция. Я со своей стороны стараюсь максимально рассказывать про всех, вести лидеров, катаюсь по трассам, чтобы рассказать потом болельщикам обо всех деталях. Круто, что соревнования проходят именно здесь.

– Почему?

– Здесь одни из лучших в России трасс – ширина, рельеф, самые разные круги. Да что в России, трассы в Малиновке – одни из лучших в мире. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Тут просто настоящий лыжный автобан. Это нереально круто.

– С чисто спортивной точки зрения как оцените гонки? Кто-то удивил?

– Не то чтобы удивил, но я очень рад за Настю Кулешову, которая на скиатлоне заехала в тройку, рад за Юлию Ступак, которая прекрасно выглядела в спринте, да и в скиатлоне была конкурентоспособна, но её чуть-чуть не хватило. Юрий Викторович Бородавко предполагал, что она неплохо выступит, поскольку только недавно спустилась с гор. Также я рад за Марию Истомину, классное выступление! Видно было, что она очень довольна.

По ребятам никаких вопросов нет к Александру Большунову и Александру Терентьеву, они выступают на своём высоком уровне. В какой-то степени удивил Сергей Устюгов, но, как мы все знаем, он себя в спортивные монахи записал, полтора месяца один тренировался. Этого хватает, чтобы показывать хороший результат. Две гонки он выдержал, посмотрим, как дальше будет. Когда Устюгов на трассе, гонки гораздо интереснее.

Пообщался с Алексеем Червоткиным, сказал ему, что он нормально отбежал и спринт, и скиатлон, а он мне – да чё нормального? Лёша собой недоволен. Денис Спицов долго болел, вот только-только начал тренироваться. По идее, он сейчас через гонки может подвестись к большой эстафете, к коньковой разделке и пробежать их неплохо. У спортсмена такого уровня многое зависит от настроя.

Александр Легков с Сергеем Устюговым Фото: РИА Новости

«Конкуренция у Клебо не такая большая»

– Что по чемпионату мира скажете?

– Нет никаких вопросов к Йоханнесу Клебо. В спринте он был абсолютным фаворитом и свой класс доказал. Хотя в нынешнем сезоне два спортсмена – француз Ришар Жув и итальянец Федерико Пеллегрино его обыгрывали. Но здесь чудес не произошло, человек с таким высочайшим уровнем подготовки никому не позволил выиграть. Хотя конкуренция у него не такая большая. Присутствие россиян именно в спринтерской гонке ничего бы не изменило – Йоханнес всё равно бы выиграл.

В скиатлоне очень силён был Симен Крюгер с учётом тяжёлой трассы и тяжёлой спусковой части. Он ведь и в Давосе на «пятнашке» около 30 секунд всем привёз, а здесь показал класс на 30 км. Шур Рёте молодец, прекрасно отработал гонку, но норвежцы не привозят на чемпионат мира спортсменов, которые не готовы бороться за высокие места. А Клебо меня просто поразил своим прохождением спусков. Когда спортсмены едут на этот тяжёлый спуск, все напрягаются, а он, наоборот, расслабляется. Йоханнес повороты проходит на расслабленных ногах. Ну, у меня лично такое ощущение. А саму гонку Клебо прошёл в стиле Устюгова – то отпускал соперников, то догонял. Он легко догонял, но в скиатлоне по дистанционной скорости очень силён был Крюгер. Симен практически все подъёмы шёл под каждый шаг, а на горный переходил только потому, что трасса была достаточно мягкая. Красивые, точные, мощные, направленные движения.

– У мужчин в Малиновке – чемпионат России, в Планице – чемпионат Норвегии. А чемпионат мира где?

– Чемпионат мира в Словении, судя по всему. Пока доминируют норвежцы и шведки, а других вообще не видно.

– Столкновение Вильяма Порома с бордом видели?

– Видел. Очень странная картина. Он даже не подумал, когда завернул на финише, что там борд. Но как, как его можно было там не увидеть? С одной стороны, смешно. С другой — мне было страшно за Порома, ведь можно было поломаться. В момент удара показалось, что швед получил травму, но вроде встал и пошёл. Даже если настолько он мыслями был в себе, не заметить преграду было невозможно. Может, зол был из-за того, что на финише произошло.

– Кто-то обыграет норвежцев и шведок?

– Будем на это надеяться, но вероятность, честно сказать, небольшая. Хотя итальянцы и выиграли единственную эстафету на этапе Кубка мира в Тоблахе, но на чемпионате мира я бы на победу подопечных Маркуса Крамера и 0,1% не дал. Норвежцы у мужчин будут доминировать, у женщин – шведки. Думаю, весь чемпионат мира так и пройдёт. Но хотелось бы, чтобы другие страны тоже подтягивались и хоть в каких-то гонках навязывали борьбу.

– Раньше было противостояние наших и ненаших. Сейчас в чём находите интерес смотреть чемпионат мира?

– А я его и не смотрю напрямую. Только в повторах. Если у меня есть выбор, что делать – покататься на лыжах или посмотреть в прямом эфире гонку на ЧМ-2023, я иду кататься. После тренировки смотрю повторы и вижу всю картину. Мне чемпионат мира особо не интересен. Я здесь слежу за ребятами.