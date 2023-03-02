Шведские лыжницы устроили громкий скандал после эстафеты. Нашли виновных в своём поражении

По мнению спортсменок, сервисёры ошиблись с подготовкой лыж. А те в ответ посоветовали бежать побыстрее.

Поражение женской лыжной сборной Швеции в эстафете на чемпионате мира – 2023 в Планице стало пока главной сенсацией турнира. С тем составом, которым располагала шведская команда, она считалась безоговорочным фаворитом. Но в итоге сборная Швеции не только за золото не боролась, но и едва бронзу удержала. И спортсменки нашли виновных в оглушительном провале.

Поражение шведской дрим-тим

Шведки реально привезли в Планицу дрим-тим. Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Эмма Рибом, Линн Сван. Шведские лыжницы просто вынесли всех в личном и командном спринтах, блестяще пробежали скиатлон, забрав себе золото и серебро, и даже поражение в коньковой разделке от американки Джессики Диггинс было не таким болезненным, потому что второе и третье места вновь были у шведок.

Но неожиданности начались ещё накануне эстафеты, когда был объявлен состав на эстафеты. В нём не оказалось Сундлинг, лучшей спринтерши мира, способной на финише обыграть кого угодно. Впрочем, у шведок и без Йонны было кому обыгрывать соперников на финише, но для этого нужно было добраться до финишных разборок. А их в эстафете просто не было.

Эмма Рибом на своём этапе была в общей группе. Эбба Андерссон упала и сломала палку, но в целом удержалась в числе лидеров. А вот Фрида Карлссон «капнула». Норвежка и немка с лёгкостью от неё ушли, и Майе Дальквист осталось только лишь не проиграть финкам, с чем она справилась.

Для шведок третье место – настоящая катастрофа! Конечно, в такой ситуации все на эмоциях и начинают искать виноватых. У шведских спортсменок даже сомнений не было в том, кто именно является виновником.

«Ужас, а не лыжи»

Высказывания после финиша как под копирку.

«Ужас, а не лыжи. Намного хуже, чем у Ингвильд Эстберг. Мне пришлось воевать за каждый метр. И чем ближе к финишу, тем хуже было скольжение и большее отличие от конкурентов», – сказала Фрида Карлссон.

«Мы должны быть рады бронзе, учитывая, на чём сегодня бежали», – высказалась Эмма Рибом.

«Руководитель нашей сервис-бригады вообще видел, как соперницы убегали от Фриды? Не думаю. Мы уважаем труд сервисёров, но иногда всё работает, как надо, а иногда – нет», – возмутилась Эбба Андерссон.

В общем, конкретные виновники такого выступления, по мнению самих спортсменок, – сервисёры сборной Швеции. Им досталось по полной программе от лыжниц, бежавших как на классике, так и на коньке.

Руководитель сервис-бригады шведской команды Петтер Мюльбак не остался в долгу.

«У Фриды просто не было сил, чтобы поддержать рывок соперниц. Нас всегда обвиняют в поражениях, но никогда не вспоминают во время побед».

И ведь Мюльбак прав. Скандал, который лыжницы вынесли в публичное поле – это очень некрасивый поступок. Даже если сервисёры ошиблись, сначала нужно было разобраться, что к чему, а не обвинять всех подряд, кроме себя.

На самом деле шведки просто не были на голову сильнее конкуренток. И оказались совершенно не готовы к такому болезненному поражению.