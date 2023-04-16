«Думал, в десятку не попаду». Устюгов выиграл ультрамарафон на 70 км и встал на колени

Ультрамарафон на 70 км, прошедший в Мончегорске в рамках чемпионата России, официально завершил длинный лыжный сезон. Фаворитом гонки был олимпийский чемпион Сергей Устюгов, который и выиграл. После победы он опустился на колени, чтобы унять дрожь в ногах, но быстро поднялся. Сезон у Сергея получился фантастическим.

До Мончегорска из топ-звёзд наших лыжных гонок добрался только Устюгов.

Большунов ещё в Тюмени после третьего места на «полтиннике» в ответ на вопрос о том, будет ли бежать 70 км, сказал мне: «Я бы хотел ещё раз зарубиться с Сергеем, но в планах у меня участие в другом мероприятии». И уточнил, что это не коммерческий марафон, а просто личные отношения, и своё обещание он обязательно выполнит.

Как оказалось, Большунов вместе с Денисом Спицовым и президентом ФЛГР Еленой Вяльбе полетел в Магадан на «Лыжню Вяльбе». И выложил в свои соцсети детский забег, в котором, возможно, участвовал новый Клебо или Терентьев. Мальчишка бежал на лыжах так, словно вместо них на ногах были просто кроссовки!

Не было в Мончегорске и других топов – Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артёма Мальцева, Ильи Семикова.

Понятно, что в такой компании Устюгов был просто безоговорочным фаворитом. Проблема была только в том, что накануне гонки он приболел, начался кашель, не отпускал насморк. Но даже в таком состоянии Сергей мог побеждать. И победил, решив все вопросы в заключительной части гонки. Вернее, сначала Устюгов вместе с москвичом Дмитрием Кондрашовым убежал от основного пелотона, а на заключительной части дистанции сбросил и единственного конкурента.

Сергею хватило запаса даже для того, чтобы отбивать пятюни болельщикам на финише. Но после финиша он встал на колени, чтобы унять дрожь в ногах. К счастью, того, что было после марафона в Тюмени, не повторилось. Тогда, напомним, Устюгов страдал от судорог и даже не мог стоять. Сейчас же Сергей встал и пошёл отвечать на вопросы журналистов.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

«Гонка была тяжёлая, и я выступал немного простывшим. Ребята задавали сегодня тон в гонке. Думал, что я даже в десятку не попаду, потому что последний круг шёл на деревянных ногах. Когда финишный подъём отрабатывал, то понимал, что на спуске могу спокойно свалиться. В целом доволен, победил на коньковых 70 км впервые.

Сезоном в целом доволен. Впервые за сезон заболел, и хорошо, что это было в концовке. Удалось пробежать эту гонку, и надеюсь, что после неё мне не станет хуже. Могу поставить себе за сезон большую пятёрочку», — сказал Устюгов в эфире ТВ-21.

После этой победы Устюгов сравнялся с Большуновым по количеству побед на чемпионате России – 2023. Сергей выиграл спринт, марафоны на 50 и 70 км, а Александр – коньковую разделку, скиатлон и командный спринт. Стоит отметить, что по победам в личных гонках Устюгов опередил Большунова.

Вторым в Мончегорске стал Кондрашов, а третьим – Сергей Волков, молодой лыжник из группы Егора Сорина, который в прошлом сезоне отбыл полугодичную дисквалификацию.

В Апатитах накануне 50 км бежали женщины. Олимпийская чемпионка Наталья Непряева выиграла без конкуренции. Она ушла от группы именно тогда, когда захотела, и в итоге «привезла» всем остальным целую пропасть. Для Натальи победа на ЧР-2023 также стала третьей – в Тюмени она победила в спринте и скиатлоне, а в остальных гонках не бежала из-за болезни.

Второй в Апатитах стала Майя Якунина, а третьей – Евгения Крупицкая. На этом российский лыжный сезон завершён.