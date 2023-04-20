Елена Вяльбе — искренний супергерой русского спорта. Только посмотрите на её яркие эмоции!
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У главы наших лыжных гонок сегодня юбилей. Отмечаем его самыми крутыми фотографиями Елены Валерьевны.
Все, кто хоть немного следит за российским спортом, прекрасно знают Елену Валерьевну Вяльбе – главу национальной федерации лыжных гонок. Она – один из самых ярких и искренних героев нашего спорта. Вернее, супергероев!
Вяльбе была выдающейся спортсменкой (7 медалей с Олимпиад, 17 – с чемпионатов мира) и стала великолепным руководителем. Под её управлением российские лыжные гонки являются одной из самых успешных дисциплин в отечественном спорте. А ещё Елена Валерьевна – открытый и прямой человек. Она может хорошенько рубануть сплеча, а может заплакать на эмоциях!
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20 апреля Елене Валерьевне исполняется 55 лет! В честь юбилея мы вспоминаем самые яркие и эмоциональные фото Вяльбе.
Где же вы ещё увидите, как она танцует?
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