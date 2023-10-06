«У нас любая мелочь вызывает взрыв». Что в Норвегии говорят о конфликте Клебо и федерации

Конфликт Йоханнеса Клебо и лыжной федерации Норвегии продолжается.

Напомним, лучший лыжник мира по итогам прошлого сезона обвинил федерацию чуть ли не во всех смертных грехах. Начиная с того, что отношение к людям в сборной не очень, заканчивая тем, что ему якобы портили лыжи.

Дискуссия в норвежском лыжном сообществе разгорелась нешуточная. Нашлись те, кто поддержал Клебо, но есть и категорически не согласные с ним.

«Не знаю никого, с кем бы плохо обращались»

Среди тех, кто совершенно не согласен с Клебо, Симен Хегстад Крюгер. Он отметил, что ни разу не сталкивался с плохим отношением в сборной.

«Слова Йоханнеса об атмосфере в сборной меня озадачили. Не могу вспомнить никого, с кем бы плохо обращались в команде. Именно с этим я не согласен, нет. Никогда не сталкивался с плохим отношением. В руководстве много достойных людей. Иногда возникают проблемы, и, конечно, что-то можно сделать по-другому, но руководству временами приходится делать трудный выбор, и тогда не всем достаётся место в гонках или в команде».

Трёхкратный чемпион мира Шур Рёте так же, как и Крюгер, встал на сторону федерации. Он считает сборную отличным местом работы.

«Лично я не могу сказать ничего, кроме того, что ко мне очень хорошо относились с моего первого появления в сборной в 2012 году. Думаю, дела идут очень хорошо, и наша федерация – это прекрасное место для работы».

Шур Рёте Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

«Я лично попадал в неприятные ситуации»

Эмиль Иверсен, ранее исключённый из состава сборной, подтвердил слова Йоханнеса Клебо о плохой атмосфере в национальной команде.

«Я согласен с Клебо и понимаю его. С Дидриком Тёнсетом и Синдре Скаром поступили ужасно. Они были исключены из команды, но заранее им об этом не сообщили. Даже этот пример доказывает, что всё не так гладко. Я лично попадал в несколько неприятных ситуаций. Но в целом не могу сказать, что норвежская сборная – это плохое место», – поделился мнением Иверсен.

Кстати, Эмиль – чуть ли не единственный спортсмен, который не ждёт Клебо на Кубке мира. Всё дело в конкуренции. Хотя перед новым сезоном он не попал в команду даже с учётом того, что Йоханнес отказался от своего места.

«Думаю, Клебо будет выступать на Кубке мира. Стороны смогут договориться. Но если нет, то для меня это даже лучше. Тогда мне будет гораздо легче попасть в состав сборной. Я не знаю общей картины, но всё-таки надеюсь, что у них ничего не получится», – то ли в шутку, то ли всерьёз говорит Иверсен.

Эмиль Иверсен Фото: Maja Hitij/Getty Images ​​​​​​​

«Увы, но кто-то останется в проигрыше»

Дидрик Тёнсет, на защиту которого вставал Клебо, отметил, что конфликт отрицательно влияет на команду. Лыжник высказался и по поводу привилегий, которые требует Йоханнес. Он считает, что при изменении условий может пострадать сервис, а значит, кто-то в любом случае проиграет.

«Если спортсмены получат слишком много прав, это может отразиться на возможностях команды. У нас есть сервисная фура, нам необходимо оплачивать работу сервисёров, содержать персонал и руководство. Должны ли спортсмены иметь больше прав на спонсорство, если при этом у нас останется меньше средств на эксплуатацию и мы получим худший сервис? Увы, но кто-то в этой ситуации останется в проигрыше. Надеюсь, всё закончится благополучно для обеих сторон и мы увидим Йоханнеса на Кубке мира», – говорит Тёнсет.

«У нас любая мелочь вызывает взрыв»

Конфликт кипит так, что высказаться решил даже лидер Кубка мира по биатлону Йоханнес Бё. Он всецело поддержал Клебо и тоже раскритиковал норвежскую лыжную федерацию, назвав главную слабость этой организации.

«На мой взгляд, у лыжной ассоциации большие проблемы с коммуникацией внутри сборных команд. Это их слабость. Вся изнанка оказывается в СМИ, что создаёт дополнительные проблемы. Сложно представить такое в федерации биатлонистов. У нас тоже есть внутренние разногласия, но мы научились решать их без публичных скандалов», – сравнивает Бё состояние дел в сборных.

На это заявление с иронией отреагировал Крюгер:

«Возможно, лыжи просто интереснее людям, чем биатлон. Биатлонистам позволено делать всё, что они захотят, и при этом вокруг них не возникает шумиха, у нас же любая мелочь вызывает взрыв.

Они часто легко отделываются, когда дело доходит до конфликтов и отстранений, о нас же плохие новости публикуются куда чаще. Нам бы хотелось некоторого баланса, чтобы биатлонистов тоже так провоцировали, когда дело доходит до каких-то скандалов».

И в целом Крюгер, кажется, прав. Говорить о конфликте Клебо и федерации интересно всем: от самих норвежцев до российских болельщиков.

Но все (кроме Иверсена) ждут Йоханнеса на Кубке мира. И, кажется, в сложившейся ситуации подписание соглашения – это вопрос времени.