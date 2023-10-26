«Не хочу выходить на старт против русских». Наших лыжников не вернули на мировые старты

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в очередной раз продлила отстранение российских лыжников от международных стартов. В предстоящем сезоне наши спортсмены вновь не примут участие в Кубке мира. Но кто-то в России разве ждал, что наших допустят?

«Возвращение России было бы катастрофой»

Ответ на вопрос о допуске россиян мог быть дан ещё несколько недель назад. Однако руководство FIS перенесло рассмотрение ситуации на 25 октября.

Отсутствие быстрого и жёсткого отказа для россиян почему-то сильно взволновало шведов. Лидеры сборной бурно отреагировали на возможное возращение россиян на международную арену уже сейчас.

«Думаю, было бы массовое неприятие от гонщиков и стран, если бы такое решение было принято. Я думаю, что те, кто принимает это решение, чувствуют то же самое. Было бы политически очень непопулярно снова допустить Россию», – заявил менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём.

Его полностью поддержали спортсмены. Вильям Порома назвал возможный допуск россиян «ударом ниже пояса». Да и Линн Сван, которая постоянно выступает в качестве рупора шведской сборной, подтвердила резкое отношение к этому вопросу: «Трагично, что страдают спортсмены, но я не считаю, что мы должны открывать двери россиянам. Говорю то же самое, что и в прошлом году: я не хочу выходить на старт против русских лыжников».

Спортсменка не исключила даже бойкота со своей стороны, если FIS всё же допустит россиян. А вот 34-летний шведский ветеран Калле Хальфварссон не собирался отказываться от соревнований из-за русских.

Калле Хальфварссон Фото: Maja Hitij/Getty Images

«У меня нет времени бойкотировать какие-либо соревнования. Я поеду в Руку, даже если мне самому придётся иметь дело с русскими», – улыбался Калле и при этом называл возможное возвращение россиян катастрофой.

«Сезон слишком близок для такого решения. Это было бы катастрофой. Я думаю, что в какой-то момент в будущем им следует разрешить вернуться, но не сейчас. Полагаю, что всё это время у них не было допингового контроля, поэтому было бы неправильно разрешать им вернуться сейчас».

За время изоляции россияне привыкли слышать подобное от спортсменов из Швеции и Норвегии. И старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на заявления шведов красочно.

«Такое впечатление, что викинги в Скандинавии перевелись. Мужского ничего не осталось, я абсолютно не вижу там мужчин. Для меня эти высказывания не новы: они всегда были за спинами наших российских гонщиков. Наше отстранение им как нельзя на руку. Теперь они на пять-шесть мест ближе. Думаю, таким образом они просто самоутверждаются», – заявил наставник российских лыжников в беседе с корреспондентом «РИА Новости».

«Ничего другого мы не ожидали»

Впрочем, шведы зря так сильно переживали. 25 октября FIS продлила отстранение россиян, несмотря на рекомендации МОК.

«Встреча завершилась. Всё без изменений. Решение, принятое год назад, остаётся в силе», – заявил член совета FIS Эрик Рёсте.

Юрий Бородавко признался, что в сборной России уже не реагируют на подобные заявления. А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у наших спортсменов и так всё замечательно.

«Ничего другого от них мы не ожидали. У нас календарь прекрасный, соревнований море, мы тренируемся, у нас всё хорошо, мы не страдаем. Есть ли надежда на снятие санкций в следующем году? Мы об этом вообще не думаем, живём сегодняшним днём. У нас есть календарь, по которому мы работаем, всё замечательно. У нас спортсменам некогда зимой отдохнуть. Не просто отдохнуть, а потренироваться. Для нас тренировки – это отдых».

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин признал, что российские старты не сравнятся с международными, однако отстранение положительно влияет на развитие спорта внутри страны.

«Пока нет никаких положительных моментов. Но, безусловно, отстранение повлияло на развитие спорта внутри страны – проводят больше Кубков России, стали показывать по телевизору. Конечно, развитие максимально идёт. Да, это не международные старты, а российские, но всё развивается».

Исходя из решения FIS, в предстоящем сезоне все остаются на своих местах. Шведы продолжат радоваться, что могут быть выше в протоколах, если, конечно, у них получится сопротивляться норвежцам. А россияне останутся дома, чтобы рубиться друг с другом и развивать спорт внутри страны.