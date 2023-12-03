«Мы разрушили проклятие». Как сборную Норвегии впервые за 15 лет лишили медали в эстафете

В воскресенье, 3 декабря, в шведском Елливаре на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялись эстафетные гонки. В обеих главными фаворитами выглядели норвежцы. Но если мужчины доказали своё превосходство, то женщины не попали в топ-3 на КМ впервые с марта 2007 года!

«Мы будем опасны в будущем»

Последние несколько сезонов эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам – явление редкое. Ещё реже – победы женской сборной Швеции в этих же гонках. Только вдумайтесь: в последний раз девушки, которые в личных гонках входят в число фавориток, в эстафете побеждали на этапах аж 14 лет назад. Да, они стали чемпионками на Олимпиаде в Сочи и выиграли эстафету на чемпионате мира в 2019 году, но на Кубке мира им не везло очень давно!

На домашнем этапе в Елливаре шведкам наконец удалось добраться до заветного эстафетного золота. Главным творцом успеха стала Эбба Андерссон.

До середины гонки преимущество было на стороне американок. На первом этапе Джессика Диггинс рванула с места в карьер. Удержаться за ней смогли только шведка Моа Лундгрен, которая еле выдерживала темп, и норвежка Хейди Венг, обогнавшая Диггинс ближе к передаче эстафеты.

Норвегию это не спасло. На втором этапе Маргрете Бергане вывалилась из борьбы, пропустив вперёд американку Рози Бреннан, немку Катарину Хеннинг и шведку Эмму Рибом. Исправить ситуацию не смогли ни Анне Кьерсти Кальво, ни Лотта Уднес Венг на финише. Норвежки просто провалили эстафету.

На третьем этапе растаяло и почти 20-секундное преимущество американок. Софи Локли не справилась с натиском Эббы Андерссон, и, пока финишёр шведок Моа Илар бежала к исторической победе, американка Джулия Керн на четвёртом этапе уступила ещё и немке Виктории Карль.

«Наконец-то! Каждый выкладывался по полной, и мы боролись за каждую секунду. Волшебно! Была отличная атмосфера, так что было здорово пересечь финишную черту», – поделилась эмоциями Моа Илар.

«Мы разрушили проклятие, и теперь мы будем опасны в будущем», – на радостях заявил шведский тренер Стефан Томпсон.

Норвежские мужчины — вне конкуренции!

В отличие от женщин, мужчины вплоть до середины второго этапа шли группой в 11 человек в пределах пяти секунд. Но ближе к передаче эстафеты Калле Хальфварссон и Мартин Лёвстрём Нюэнгет сумели оторваться от группы.

На третьем этапе Симен Крюгер выглядел фаворитом на фоне шведа Лео Йоханссона. В течение первых пяти километров норвежец увеличивал отрыв от ближайшего преследователя, но Лео не собирался сдаваться. Швед вырвался вперёд на последних километрах дистанции, «привезя» финишёру команды Эдвину Ангеру преимущество в 1,8 секунды.

Ангер сразу рванул и увеличил отрыв до четырёх секунд, но потом ослаб, сбавил скорость и пропустил норвежца. Швед то приближался, то вновь отставал от лидера, но на последних 900 метрах совсем отчаялся и бросил борьбу, в итоге финишировав в 17 секундах от Яна Йенссена.

Норвежские мужчины вновь доказали своё неоспоримое преимущество, в отличие от женщин, которые в этом сезоне выглядят достаточно слабо. Шведы навязали по-настоящему серьёзную борьбу своим соседям, но не смогли затмить девушек из своей сборной, которые наконец прервали череду неудач в эстафетах, доказав, что они – фавориты не только в личных гонках.