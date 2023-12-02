Отсутствия Клебо никто и не заметил. Норвежцы всё равно заняли весь пьедестал

Семь соотечественников обладателя Кубка мира финишировали в первой десятке. За это межсезонье в лыжных гонках ничего не изменилось.

Пока Йоханнес Клебо тренируется и сражается за победы на первом этапе Кубка Норвегии, другие лыжники сборной разносят первую десятку в гонке на 10 километров свободным стилем в шведском Елливаре.

Дебют надежды Швеции

Субботняя гонка началась с важного для Швеции и, возможно, всего лыжного мира события – под вторым номером в Кубке мира дебютировал 17-летний Алвар Мюльбак. На его победу, конечно, пока никто не ставит, но шведы верят, что юный спортсмен – будущее мировых лыжных гонок.

На финише Алвар занял 37-е место – не так уж плохо, учитывая, что в гонке стартовали 74 спортсмена. Он не только оказался быстрее половины лыжников, но и опередил соотечественников: Симона Андерссона, Йонаса Эрикссона, Эрика Рошё, Густафа Берглунда и Трульса Гиссельмана.

Лучшим среди шведов стал старожил команды Калле Хальфварссон, который финишировал на 11-й позиции следом за норвежцем Мартином Лёвстрёмом Нюэнгетом – лыжником, выигравшим гонку на 10 км классикой в Руке. Ну а выше Мартина поднялись ещё шесть норвежцев, которым в очередной раз удалось занять весь пьедестал по итогам гонки Кубка мира

У норвежцев вновь междусобойчик

Все норвежские спортсмены стартовали во второй половине списка, поэтому ровно до середины гонки первая десятка выглядела весьма разнообразно. На отрезке в пять километров норвежцы ориентировались на время чеха Михала Новака. Впрочем, Симен Крюгер и Ивер Андерсен быстро его превзошли.

У чеха сохранялась чисто гипотетическая возможность подольше задержаться в тройке сильнейших. Но мощный натиск ещё шести лыжников отодвинул Новака на девятое место, а норвежцы заняли все лидирующие позиции, подпустив к себе только австрийца Фермойлена и британца Масгрэйва.

Начиная с отметки 6,3 км и до самого финиша уверенную первую позицию занял Пол Голберг – вице-лидер общего зачёта Кубка мира прошлого сезона. Несмотря на попытки соперников приблизиться к лидеру, он показал отличную скорость, с каждым отрезком только увеличивая отрыв от преследователей.

Пол Голберг Фото: Getty Images

Слабее остальных на финишном отрезке оказался Симен Крюгер. За последний километр гонки он разменял второе место на четвёртое, уступив более быстрым Иверу Тильдхейму Андерсену и Харальду Эстбергу Амундсену. Последний из них вообще очень мощно провёл концовку, совершив скачок с пятой позиции на вторую на последнем километре дистанции.

В общем-то, ничего нового в мужских лыжных гонках мы не увидели. На первом этапе в Руке болельщиков удивляло хотя бы физическое состояние Йоханнеса Клебо, которому за три гонки только один раз удалось подняться на пьедестал. В Елливаре, несмотря на отсутствие прошлогоднего лидера, в первой десятке вновь оказались одни норвежцы. Так что есть Клебо на старте или нет – для болельщиков других сборных, в принципе, значения не имеет.