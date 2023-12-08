«Всё это очень нехорошо». Фотография русской лыжницы вызвала скандал

Варваре Прохоровой понравилась иллюстрация с ней, но не поведение руководства Ski Classics.

Очередная идиотская история случилась в лыжных гонках из-за того, что упомянули русских спортсменов. Точнее, русскую спортсменку. Серия Ski Classics опубликовала фотографию россиянки Варвары Прохоровой, анонсировав марафон La Venosta.

Это вызвало недоумение в европейском лыжном мире – как так, русские отстранены, а их фотками какие-то гонки иллюстрируют? Убирайте немедленно! Похожая история была и в прошлом сезоне перед ЧМ-2023.

Варвара Прохорова Фото: из личного архива Варвары Прохоровой

Марафонская серия Ski Classics, в которой участвуют не национальные, а интернациональные команды, стартует 9 декабря. Спустя восемь дней, 17 декабря, состоится марафонская гонка La Venosta в Италии. Официальный сайт серии анонсировал марафон фотографией Варвары Прохоровой, российской лыжницы, которая выступала за австрийскую команду Ski Willy.

В составе этой команды она стала серебряным призёром La Venosta в январе 2022 года. И именно в форме Ski Willy фото Варвары было опубликовано на сайте Ski Classics. Над этим посмеялась и сама спортсменка в духе «мы не допущены, но про нас никто не забыл, может, допустите уже?».

Лыжница Прохорова призвала марафонскую серию допустить россиян «Может, лучше допустите меня?» Прохорова — о размещении своего фото на сайте Ski Classics

В прошлом сезоне Международная федерация лыжных видов спорта и сноубординга анонсировала чемпионат мира – 2023 видеороликом, в котором были фрагменты гонок с участием Александра Большунова и Натальи Непряевой (сейчас – Терентьевой), а также гонок, где были российские лыжники и лыжницы.

После волны европейского хейта в комментариях в YouТube федерация принесла извинения за размещение контента с россиянами. Удивительно, что не уволили никого их сотрудников. Словно речь не о лучших лыжниках мира, а как минимум об Адольфе Гитлере. Разве это не идиотизм и не лицемерие? Вымарать наших спортсменов из истории всё равно не получится.

Сейчас произошло то же самое. Непорядок! Кошмар! Скандал!

«Те, кто поставил на страницу эту фотографию, не разобрались. Всё это очень нехорошо, но ошибиться действительно было легко. На фото комбинезон австрийского клуба, да и флаг на шапке другой. Тем не менее эта фотография должна быть удалена», — заявил генеральный менеджер марафонской лыжной серии Ski Classics Дэвид Нильссон.

«Красивое же фото. Я бы его тоже выложила. То, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль», — отреагировала на удаление фото спортсменка.

Если у FIS и Ski Classics такая реакция на видео и фотографии с русскими, что они будут делать после того, как русские вернутся на международные старты?