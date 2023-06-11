Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Эксклюзив с российской лыжницей Варварой Прохоровой: спортсменка покорила Эльбрус на беговых лыжах — это как?

«Большунов? Я бы в горы взяла Нортуга». Россиянка необычным образом покорила Эльбрус
Андрей Шитихин
Россиянка необычным образом покорила Эльбрус
Аудио-версия:
Комментарии
Варвара Прохорова забралась на самую высокую гору России прямо на беговых лыжах. Раньше такого никто не делал.

Российская лыжница Варвара Прохорова внезапно забралась на Эльбрус на лыжах. Она стала первым человеком в мире, кто сделал такое. Почему же внезапно? Потому что восхождение не было запланировано, всё произошло спонтанно.

В мире лыжных гонок у Варвары нет громких достижений на уровне сборной, в которую ей так и не удалось попасть. В её активе есть серебро лыжного марафона «Ла Веноста» из серии «Ски Классикс» в составе австрийской команды «Ски Вилли», победы на марафонах серии «Рашалоппет».

Но по-настоящему Варвара нашла себя в ски-альпинизме, гонках с препятствиями и прочих экстремальных активностях, хотя по-прежнему участвует в гонках на Кубке России. 8 июня она сделала то, чего до неё никто не делал. И подробно рассказала «Чемпионату» о своём восхождении.

Варвара Прохорова

Варвара Прохорова

Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

«Просто психанула и пошла»

— Как вообще тебе в голову пришла такая идея — забраться на Эльбрус на лыжах?
— Ну я уже лет десять чуть-чуть альпинизмом увлекаюсь. Как раз в 2013-м приезжала на Эльбрус и выиграла фестиваль по скоростному восхождению на гору. Это был классический маршрут, он проводился в лыжное межсезонье, на майские праздники. Тогда мне приглянулась тематика альпинизма.

В 2018-м году мы забрались с другом на Эльбрус. Я взяла с собой беговые лыжи и покаталась на вершине. Тогда выложили свои приключения в социальные сети, потому что до этого даже так никто не делал, по-моему. Я тогда наснимала много красивых видео. После этого у меня и появилась идея подняться на Эльбрус на лыжах.
Хотелось сделать из этого полноценный проект с хорошими съёмками, но поддержку я так и не нашла. Ну а я сейчас я была в Приэльбрусье, подумала – почему нет? – буквально за три дня собралась, и мы «на коленках» сделали такую вещь. Просто я устала ждать, пока по уму всё будет сделано. В итоге спонтанно получилось.

— Почему никто из потенциальных спонсоров этим не заинтересовался?
— Да они интересовались, но у меня были свои условия. Я говорила, что мне нужны конкретные сроки, определённая погода. В мае – начале июня здесь много снега, в июле-августе он растает, и это будет сложнее сделать. Нужно ориентироваться на погоду, на все факторы, просто так невозможно это сделать. Один год прошёл, второй, и я подумала – никто мне нужен, я сама всё сделаю! Попросила друга Женю Хераскова помочь, и мы пошли.

Варвара Прохорова

Варвара Прохорова

Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

— Зачем тебе это нужно было? Галочку поставить, что ты можешь и такое?
— Я поднимаюсь на Эльбрус каждый год минимум один раз. Подняться на лыжах — это была моя идея, задумка и мечта. Изначально я хотела снимать фильм о человеческих возможностях, взять несколько интервью у интересных спортсменов – вот такого формата сделать, наложить на своё восхождение. Если получится, то всё-таки снимем в будущем. Сейчас найти спонсоров не получилось. Мне предлагали небольшие суммы, буквально пять процентов от того, что было необходимо. Ну как в таких условиях что-то снимать?

— А ты можешь раскрыть сумму, в которую тебе обошлось восхождение?
— Какие-то местечковые, локальные затраты – билет на канатку, проживание. Мне друзья помогли. Как я уже сказала, я находилась в Приэльбрусье и решила всё одномоментно.

— Просто психанула и пошла?
— Так и было, на самом деле. Но идею о вдохновляющем фильме о границах человеческих возможностей я не оставляю.

Ещё одно эффектное восхождение:
Мужчина в шортах взобрался на высокую скалу при минусовой температуре
Мужчина в шортах взобрался на высокую скалу при минусовой температуре

«Гид не мог мне даже воду подавать»

— Может ли лыжная гонка в привычном для нас виде сравниться с таким восхождением?
— Нет, конечно (смеётся)! Это Альп-де-Чермис (финальная гора на «Тур де Ски». — Прим. «Чемпионата») в какой-то степени. В какой, даже сказать не могу. Ну сколько они там бегут в гору на последнем этапе «Тур де Ски»? Чуть меньше трёх километров? Мой маршрут – десять километров с совершенно другим градиентом.

А лыжи только мешали! Я словно с гирями на ногах поднималась. Это было моё самое сложное восхождение, оно больше девяти часов заняло, последние два часа меня постоянно тошнило. Когда я бегаю скоростное восхождение, то маршрут в 10 км преодолеваю за 3 часа 45 минут. Это быстро. Восхождение на лыжах больше двух таких, получается.

— Ты поднималась без страховки. А если бы что-то случилось?
— Женя Херасков был со мной гидом, он шёл сзади, но подстраховать меня мог только в самом крайнем случае. Он даже воду не мог мне подавать, в его обязанности входило снимать мой подъём от и до. Таковы были требования российской Книги рекордов.

— Кого бы ты в следующий раз взяла в горы — Александра Большунова или Йоханнеса Клебо?
— Петтера Нортуга (смеётся)! Он классный, и он мне нравится. Мы с подругой Ирой Коваленко бегали на его марафоне несколько лет назад, когда он нас к себе приглашал. Это было до пандемии.

— Ты сказала, что поднялась на гору просто внезапно, спонтанно. Но хоть какая-то подготовка нужна ведь, так?
— Да, конечно. Нужно было соблюсти физический регламент подготовки. За четыре дня до восхождения на беговых лыжах я поднималась на вершину на горных, чтобы получить необходимую акклиматизацию. Иначе мне было бы ещё тяжелее. Нельзя без подготовки взять и поехать покорять вершину гор.

В последние два сезона я выступаю в ски-альпинизме, и у меня было чуть больше практики, это дополнительный фактор, ещё один плюс. Основное отличие альпинизма от лыж в том, что в первом градиенты другие. Ты соревнуешься на горнолыжных подъёмах.

Варвара Прохорова

Варвара Прохорова

Фото: Из личного архива Варвары Прохоровой

Когда проходили первые гонки в ски-альпинизме, мышцам было тяжело. В прошлом сезоне я выступила на чемпионате России, правильно подготовилась. Удалось сразу занять второе место и попасть в сборную. Не то что в ски-альпинизме спортсмены слабые, вовсе нет. Просто я знала специфику гонки и готовилась конкретно к ней. Со сборной я посещала совместные сборы, больше тренировок проводила в горах. Поэтому стала чувствовать себя комфортнее и решила, что это самое время для покорения Эльбруса на лыжах. У меня сейчас плотный график, не всегда это получилось бы сделать.

— Для лыжников нет ничего невозможного, получается. Но ты сейчас лыжница или альпинистка?
— Я не хочу сейчас задаваться этим вопросом. Буду стараться совмещать. Если будет возможность поехать на Олимпийские игры в одной из дисциплин ски-альпинизма (пока не входит в программу Олимпиад. – Прим. «Чемпионата»), то нужно будет несколько сезонов подготовки. Но это не значит, что я не вернусь в лыжи. Не думаю, что должна от чего-то отказываться. Лыжники — очень сильно подготовленные спортсмены. В своё время я выступала в спартанских гонках, и, чтобы подготовиться к ним, в обычные лыжные тренировки только немного специфики добавляла. А в итоге стала победителем мировой гонки в США.

«Отстранение россиян от соревнований стало для меня стрессом»

— Твой основной заработок идёт от выступлений за регионы в своих видах спорта?
— У меня есть небольшие ставки в альпинизме и лыжных гонках. Но мой основной заработок не связан с этими видами спорта. Работаю индивидуальным тренером, пишу программы для людей. Это мой образ жизни. В какой-то момент я стала больше работать в сторону коммерции, но при этом из профессионального спорта совсем не ухожу. Мне было недостаточно того, что я имела на своём уровне. Может быть, я где-то недополучила в лыжных гонках и не стала такой популярной. Подумала, что я должна по-своему всё делать.

Варвара Прохорова

Варвара Прохорова

Фото: Евгения Занадворова

— Ты собираешься оставаться в профессиональном спорте до тех пор, пока не наступить ясность с олимпийским статусом ски-альпинизма?
— Нет, до тех пор, пока мне это будет интересно. Я не жду чьих-то решений. Пока профессиональный спорт укладывается в мою систему жизни.

— Насколько на вашей жизни сказалось отстранение российских спортсменов от всех соревнований?
— Для меня это был стресс. Последние годы я вела интернациональную политику. Я выступала за австрийскую команду «Ски Вилли» в лыжных марафонах. Я до сих пор не уволена оттуда, но не могу выступать, пока FIS не допускает российских лыжников. Не могу выступать и в лыжероллерных соревнованиях. Раньше у меня было больше свободы действий, я много общалась с иностранцами. Неприятно, что я не могу общаться в таком формате, как раньше.

— Но всё равно же общаешься. С их стороны есть неприязнь из-за всего, что происходит сейчас, что ты россиянка?
— Те, кого я могу назвать друзьями, поддержали меня после начала СВО. Те, с кем общались время от времени, задавали вопросы о том, что происходит. А что я могу ответить? Я не знаю. Я не пью кофе с теми, кто принимает решения. Надеюсь, что всё образуется.

Почему российских лыжников не возвращают:
«Мы не хотим их участия». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
«Мы не хотим их участия». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023