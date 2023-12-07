Хенниг пропустит этап КМ в Эстерсунде из-за коронавируса

Олимпийская чемпионка 2022 года, призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам немка Катарина Хенниг не примет участия в третьем этапе Кубка мира, который состоится в Эстерсунде (Швеция) 9–10 декабря.

«Корона вторая. Иногда дела идут не так, как планировалось, вернусь домой и снова буду выздоравливать», — написала спортсменка на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что соревнования в Эстерсунде пропустит чемпионка мира 2023 года 35-летняя норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн, заболевшая во время прошлого этапа Кубка мира в Елливаре (Швеция). Также в Швецию из-за болезни не приедет финская лыжница Ясми Йоэнсуу, выигравшая квалификацию и дошедшая до финала в спринте на первом этапе в Руке (Финляндия).