«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок

В российских лыжах главной звездой, безусловно, является Александр Большунов, который выиграл все 15 гонок, в которых принимал участие. Но эта серия говорит об исключительной силе лидера сборной России, ведь за его спинами остаются выдающиеся спортсмены, которые блистали бы на Кубке мира, если бы получили разрешение выступать на мировой арене.

Один из них – Савелий Коростелёв. В прошлом сезоне он Большунова не раз обыгрывал. В этом – прибавил – но отобрать у Сан Саныча золото не выходит.

«Чемпионат» выяснил у молодого чемпиона – не давит ли на него непобедимость чемпиона, смотрел ли тот популярный сериал «Слово пацана», дрался ли на лыжне и рассчитывает ли выступить на зимней Олимпиаде.

«В биатлоне даже потяжелее, чем в лыжах»

– Савелий, серия Большунова – это что-то запредельное? Его бесконечные победы бьют по мозгам?

– Я бы не сказал, что серия Саши оказывает психологическое давление. Это, конечно, тяжело выполнимое достижение, но всё равно мы выходим на каждую гонку с чистого листа. У нас нет такого, что кто-то выиграл 10 гонок, а мы ему потом на следующую минуту скинем. Мы стартуем все в равных условиях. Кто сильнее – тот победил. Ничего в этом сверхъестественного нет.

– Шведские журналисты по ходу «Тур де Ски» высказывались о том, что без Йоханнеса Клебо многодневка интереснее. Как думаешь, без Большунова наши гонки тоже будут интереснее?

– (Смеётся.) Не знаю, как болельщикам, но нам, спортсменам, интереснее бегать с Сашей, чем без него. Ну и Серёжу Устюгова ждём, он внесёт дополнительной интриги.

– Тут Вильям Порома набросил на вентилятор, заявив, что биатлонисты – неудавшиеся лыжники. Как ты относишься к такой точке зрения?

– Я не согласен с этим высказыванием, ведь есть спортсмены, которые изначально идут в биатлон. Да, есть переходы из лыж в биатлон, когда что-то не получается, но сейчас в биатлоне такие скорости! Это даже потяжелее, поскольку там, помимо техники, нужно ещё и стрелять уметь.

– За международными лыжными гонками следишь?

– Безусловно, я смотрю с интересом, особенно за молодыми ребятами. Мы всё равно когда-нибудь вернёмся, и нужно знать, как выступают наши потенциальные соперники. Эдвин Ангер, конечно, впечатлил по прошлому сезону своей стабильностью, а в нынешнем впервые в топ-3 забежал. Финн Нико Анттола серебряным призёром взрослого чемпионата мира уже стал. Рад за них, но не от всей души. Потому что меня там не было.

«У меня не было сомнений, что в работе с Сориным будет индивидуальный подход»

– В прошлый сезон ты вступал в статусе многообещающего юниора. Сейчас – один из фаворитов на любой гонке. Ты почувствовал, что становишься спортсменом, на которого делаются большие ставки?

– Я почувствовал это в конце прошлого сезона, когда общался с Еленой Валерьевной Вяльбе по поводу выбора тренировочной группы. С её стороны не было вообще давления по этому поводу, рассказала особенности работы в каждой группе. Но выбор был только за мной. Через пару дней после разговора я подошёл к ней и сказал о своём решении. Тогда я и почувствовал, что она в меня верит.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

– Ты же наверняка обстоятельно и со старшими тренерами поговорил?

– Конечно. На ЧР-2023 в Тюмени общался и с Юрием Викторовичем Бородавко, и с Егором Владимировичем Сориным. Они объяснили мне, как видят мою подготовку в своих группах. Не было такого – «приходи ко мне, мы горы свернём!»

– Савелий, ты рассказывал, что, будь у тебя возможность, ты выбрал бы в спарринг-партнёры Алексея Червоткина. Но в итоге сам от такого отказался.

– Тогда речь о каких-то определённых работах шла, например, об интервальных. На равномерных тренировках я бы с ним не катался, его темп достаточно высокий. А мы тренируемся по строгому зонированию пульса. Так что он как спарринг не подошёл бы никак.

– Что в итоге всё же стало решающим в твоём переходе в группу Сорина?

– Я всегда думал, что тянулся за кем-то и за счёт этого прогрессировал. Это было в средних юношах, в старших юношах, потом в юниорах. Были ребята сильнее меня. У нас в юниорской команде тренировались Никита Денисов, Саша Ившин – они подстёгивали остальных, в том числе меня. Но когда они перешли во взрослые группы, а я остался и добился такого же прогресса, если не больше, то понял, что дело не в наличии того, за кем тянуться. Можно и без «паровоза» в тесном контакте с тренером принимать и осваивать предлагаемую нагрузку.

Решающим в переходе стало то, что у меня вообще не было сомнений, что в работе с Егором Владимировичем будет индивидуальный подход.

– Ожидания полностью совпали с реальностью?

– Да, я получаю удовольствие от своей работы. При переходе во взрослую команду народ часто теряется. Для меня главным было удержать уровень. Я думаю, что эту задачу можно считать выполненной. Небольшой страх по этому поводу был, но прошедшая половина сезона показала, что направление верное. У нас отличная атмосфера в группе.

– В прошлом сезоне Саня Бакуров, вместе с тобой пришедший в группу Сорина, зарубался с тобой почаще, в этом сезоне у него пока не всё так, как хотелось бы. Это не сказалось на вашей дружбе?

– Нет, конечно! Мы с Сашей всё такие же друзья, постоянные соседи по комнате. Частенько время свободное вместе проводим. Я уверен, что у него всё пойдёт, как нужно. Как говорится, всё будет, но не сразу. Так проходит процесс перехода из юниорских лыж во взрослые. Я на самом деле очень рад, что у меня нет просадки в результатах, а ведь это стандартная тема. Обычно всегда бывает просадка, а потом подъём.

– В гонках вы забываете про дружбу? Могло ли между Коростелёвым и Бакуровым произойти то же самое, что в Красногорске-2022 между Большуновым и Устюговым?

– Думаю, нет. Между нами нет того накала, что был между Сергеем и Александром. Даже если нас как-то накалить, максимум, что возможно – выяснить отношения после финиша, но и то не в такой агрессивной манере. Сто процентов не будет такого, что мы оба скажем – я прав. Кто-то обязательно признает свою ошибку.

«Седая ночь» не врезается в уши. Я больше по той музыке, которая мне нравится»

– Савелий, ты по-прежнему резко относишься к тому, что тебя могут назвать уменьшительно-ласкательным именем?

– Когда я был молодым (смеётся), я на такое огрызался, меня назвали Савелий – значит, я Савелий. Но когда всё больше людей стали называть вариациями имени, мне стало как-то пофиг и перестало задевать. Однако я лучше откликаюсь, когда меня всё же зовут полным именем.

– Российские лыжные гонки – бесконечные поездки по огромной стране, по разным комплексам. А где вкуснее всего кормят?

– Я очень люблю вкусно поесть, но докупать что-то для себя, разные сладости, например, приходится везде. Думаю, в плане еды лучшее место – Вершина Тёи. Лучшая и самая разнообразная еда. Ну и в Сочи мы на сборах живём в шикарном отеле, куда не только спортсмены приезжают, но и многочисленные туристы. Там такая планка задрана в плане ресторанной еды по системе «шведский стол», что на спортивных комплексах такого просто нет.

Савелий Коростелёв Фото: Из личного архива спортсмена

– Есть ли у тебя талисман или примета?

– У меня нет такого, что «если я сейчас сделаю сальто, то обязательно быстро пробегу гонку». Я в принципе не суеверный человек.

– Сериал «Слово пацана» как-то сказался на сборной и на тебе лично? «Седая ночь» в плейлисте появилась?

– Само собой, когда был хайп, шутки про чушпанов, скорлупу и тому подобное в команде летали только так! Но я сериал не смотрел, мне эта тема не близка. Я бы не стал кого-то называть Кощеем, да и «Седая ночь» не врезается в уши. Я больше по той музыке, которая мне нравится.

– Тебе приходилось драться за свою спортивную карьеру?

– Нет… Ну ладно, был один случай. Это было давно на местных соревнованиях. В Пермском крае проходит спринт династии Мориловых. В полуфинале один парень, когда мы втроём боролись за вторую позицию, выгрыз эту позицию, но после финиша просто внезапно лёг перед нами. Я врезался в него, сломал лыжу. Было очень обидно, но мы все вышли в финал. В решающем забеге я стартовал с крайней позиции, и он вытолкнул меня в заградительную сетку. Я зацепился за эту сетку и, пока выпутывался, все уже убежали. Доехал до финиша, на ходу снял лыжи и палки и пошёл на него. Меня просто схватили и остановили. Так что до драки не дошло. Я не знаю, шёл его бить или что-то ещё. Просто шёл. Мне тогда 14 лет было, а мой соперник был больше меня. Потом выслушал нотации от дедушки, бабушки, мамы, что так делать нельзя. Но такого больше и не было, я спокойный человек.

– У тебя есть персональные хейтеры? Как ты относишься к таким людям?

– Честно, не знаю. Не замечал (улыбается). Если есть такие, откликнитесь, пожалуйста (смеётся). Но я правда не замечал какого-то хейта в свою сторону, поэтому о своём отношении к ним ничего сказать не могу.

– Понятно, что с твоим ритмом и графиком жизни практически невозможно иметь домашних животных. Но если бы была возможность, на каком питомце ты бы остановился?

– Домашние животные – это круто. Но с нашим образом жизни сложно ими заниматься, нужно постоянно на родных перекидывать. Когда-нибудь в будущем я бы задумался о том, чтобы завести собаку и обезьянку. Если брать собак, мне нравятся корги, бульдожки, мопсы – смешные милые породы. А обезьянки просто весёлые и прикольные.

«Я считаю, что разумно отношусь к деньгам»

– В этом сезоне состоялся твой переход в Архангельскую область, где собралась «дрим-тим». Были другие варианты?

– Был вариант с Москвой. Был очень хороший вариант остаться в Пермском крае, но не всё сложилось, что мы обсуждали. Это был приоритетный вариант, но после того, как он сорвался, пришлось выбирать, куда идти. Вариант с Архангельском был более интересным. Изначально я ведь отказался. Но затем я позвонил Юрию Викторовичу Бородавко, который и предлагал мне Архангельск, объяснил, что с Пермью всё сорвалось, и спросил, в силе ещё их предложение? Он сказал «да». Я пошёл туда, где есть команда. Это было главной причиной, остальное второстепенно.

– Насколько ты изменился сейчас в плане самодостаточности, финансовой независимости по сравнению с тем, каким начинал прошлый сезон?

– Конечно, я ощутил определённую финансовую свободу, спокойствие. Это ведь и в спортивном плане помогает. Например, в любой момент можно организовать себе дополнительный сбор. Так было в нынешнем сезоне, когда отменили этап в Чусовом из-за морозов и спортсмены разъехались кто куда. Я провёл небольшой сбор в Санкт-Петербурге. Или какие-то прикольные гаджеты в плане восстановления можно приобрести.

Но с 16 лет, как только начал зарабатывать, у меня не было желаний, которые превосходили мои возможности. Я считаю, что разумно отношусь к деньгам.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

– Твоя спортивная жизнь мешает тебе ощутить эту финансовую свободу в полной мере?

– Вообще не мешает! Если бы не спорт, я в 20 лет не дошёл бы до такого уровня заработков. Но если не спорт, тогда учёба. Это с восьми-девяти утра до пяти вечера, и на обычную жизнь тоже не особо время есть. Да, я могу себе позволить слетать в Сочи, искупаться и тут же обратно полететь, но есть же грань разумного. Я никогда не сделаю того, что может помешать моим спортивным задачам. Я всегда руководствуюсь рациональностью.

«Не пустят на Игры-2026 — съездим на чемпионат мира в Тронхейме»

– В апреле прошлого года в интервью норвежским журналистам ты сказал, что не думаешь о соперничестве с Клебо, а главная цель – пробиться на Олимпиаду. Сейчас цель та же?

– Конечно. Надежда умирает последней.

– Ты уже спокойно относишься к тому, что наши лыжники не выступают на международных стартах?

– Спокойно, но не безразлично. Айсберг потихоньку начинает двигаться, как мне кажется, так как многие высказывают недовольство тем, что россияне отсутствуют. Отголоски разума всё же есть. Французское издание Ski Nordique сильно критиковало FIS за их позицию по отношению к России.

– Обычно айсберги двигаются очень медленно.

– За два года доползёт как-нибудь. Да и что об этом думать? Моя задача – показывать достойные результаты, а уж поеду или не поеду я на Олимпиаду, решать уже не мне. Не пустят на Игры-2026 – съездим на чемпионат мира в Тронхейме (смеётся).