Большунов вновь потерпел поражение. А победитель заставил тренера стать динозавром — видео

В Кировске коньковыми спринтами стартовал финал Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам. Победу у мужчин одержал Сергей Ардашев, который заставил тренера совершить необычный поступок, а Александр Большунов потерпел второе поражение в сезоне, не попав даже в финал. У женщин вне конкуренции – Вероника Степанова.

Мужской спринт уже в прологе удивил тем, что не прошёл дальше Савелий Коростелёв. Ни падений, ни каких-то форс-мажоров с ним не случилось. Просто не выдюжил. К тому, что не попал в забеги на выбывание Александр Терентьев, в нынешнем сезоне, к сожалению, привыкли уже все. Вроде бы на чемпионате России был проблеск, но вновь погас. А ещё тем, что высокое пятое время показал юниор из Хабаровского края Дмитрий Пузанов. 18-летний парень, который даже не в юниорской сборной.

Сенсация случилась в полуфинале, когда Александр Большунов в своём забеге занял только третье место, но ещё была надежда на то, что он станет лаки-лузером. Не стал. Второй забег, в котором рулил Сергей Устюгов, оказался быстрее. Интересно, что Устюгов после окончания забега подходил к своим соперникам и говорил, что все молодцы. Возможно, именно потому, что разогнали забег так, что выбили безоговорочного фаворита из дальнейшей борьбы.

«Самочувствие такое. На чемпионате России пробежал с болезнью, а теперь сказывается. Видимо, чуть-чуть перегрузил организм, поэтому даже в прологе на 600 метрах был 60-м, наверное (улыбается), хотя бежал в полную силу. Ничего не мог сделать, но вроде прошёл. Дальше было чуть лучше, но самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. Посмотрим, дальше, может, чуть получше будет. Это было бы хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии – нормально», — прокомментировал своё выступление Большунов.

Сергей Ардашев (в центре) Фото: ФЛГР

В финале же не сдюжил уже Устюгов, который финишировал только пятым. Первым стал Сергей Ардашев, который опередил Ивана Горбунова и… Дмитрия Пузанова. Ардашев одержал первую победу в сезоне в личных гонках. Остальные личные гонки выиграл Александр Большунов и одну – Ермил Вокуев. Горбунов же с учётом результата пролога захватил лидерство в мини-туре, в формате которого проходит финал Кубка России.

Победа Ардашева означала, что старшему тренеру сборной России Егору Сорину предстоит выполнить обещание – он обещал выйти на награждение в костюме динозавра, если спортсмен из его группы станет победителем личной гонки в текущем сезоне. Сорин шутил, что, если спортсмены сами не могут, тренер должен их как-то мотивировать. Обещание своё тренер сдержал.

У женщин сенсация случилась в полуфинале, когда выбыли из борьбы фавориты – Анастасия Фалеева и Алёна Баранова. Они оказались в одном забеге и финишировали третьей и четвёртой. Но лаки-лузеры были из другого забега.

В финале не было равных Веронике Степановой, которая победила с большим преимуществом. Второй стала Татьяна Сорина, а в разножке за третье место Дарья Непряева оказалась удачливее Елизаветы Пантриной. Степанова по итогам спринта захватила лидерство в мини-туре и в гонке преследования стартует первой.