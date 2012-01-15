Меньшенин: Коростелёва упала и потеряла драгоценное время

Старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Григорий Меньшенин прокомментировал выступление своих подопечных, заявив, что тренерский штаб проанализирует допущенные просчёты, чтобы ликвидировать отставание от лидеров.

«К сожалению, сегодня наша первая команда в составе Натальи Коростелёвой и Натальи Матвеевой не прошла в финал. У Натальи Коростелёвой было падение, при котором она потеряла драгоценное время. Сегодня вообще было много падений, поскольку проложенный в парке круг всё-таки был узковат. А вот наша вторая команда в составе Ирины Хазовой и Валентины Новиковой выступила гораздо успешнее, девочки финишировали седьмыми.

Все выступления на этом спринтерском этапе Кубка мира мы проанализируем, подробнейшим образом рассмотрим причины просчётов, чтобы в дальнейших стартах девушки смогли наверстать упущенное и сократить отставание от лидеров», — сообщил Меньшенин агентству «Весь спорт».