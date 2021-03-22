Коростелёва: дисквалификации Клебо не было бы, если бы не инцидент Большунова с Мяки

Лыжница Наталья Коростелёва, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте прокомментировала скандальный эпизод между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо на дистанции масс-старта на 50 км среди мужчин на чемпионате мира –2021 по лыжным видам.
«Это контактная борьба. Наверное, ничего страшного не случилось и не должно было быть никакой дисквалификации. Но недавно точно также поступили с Сашей — и было принято такое решение. Это зеркальное отображение того, что происходило у Саши с финном Мяки. Саша был готов. Он предполагал, что у него будет борьба на финише с Клебо. Разве он должен был открыть калитку? Он взял максимальный радиус. В этом случае Клебо шёл сзади, и он не должен был идти до последнего. Йоханнес видел, что калитка закрыта, должен был притормозить и пойти в свободный коридор. Тогда бы это была честная борьба.
Большунов вёл тактическую борьбу и взял большой радиус. Все говорят про тактику, командные действия. Когда Саша поступает тактически верно, занимает большой радиус и не открывает калитку — почему говорят, что он виноват? Он должен был сказать Клебо: «Вот тебе свободный коридор, самый удобный. Проходи, пожалуйста»? А в Лахти Саша ситуацию не прочитал. Если бы не было той дисквалификации с финном, то не было бы и дисквалификации Клебо. Просто FIS не могла сейчас поступить иначе», — сказала Коростелёва в эфире телеканала «Звезда».
В концовке гонки Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой. После дисквалификации золото досталось соотечественнику Клебо Эмилю Иверсену. Россиянин Александр Большунов занял второе место.
Ранее на этапе Кубка мира Йони Мяки подрезал Александра Большунова, после чего россиянин врезался в финна за финишной чертой. Большунов получил условную дисквалификацию
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