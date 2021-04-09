Призёры Югорского лыжного марафона получат уникальные медали

Старший вице-президент банка «Открытие» Антон Анищенко сообщил, что призёры предстоящего Югорского лыжного марафона станут обладателями уникальных медалей. Гонка состоится завтра, 10 апреля.



«В чём выгода для банка спонсировать Югорский лыжный марафон? Здесь о выгоде говорить не стоит. Это эмоции, это социальная ответственность. Мы уже восемь лет с марафоном, и я думаю, что продолжим двигаться в этом направлении. Мы подготовили символичные медали, на которых указан 2020 год. В прошлом году турнир не состоялся, и это способ поддержать периодичность и непресекаемость марафона. Эти медали будут уникальными и памятными.

За первые места на 50 км для мужчин и женщин мы подготовили приз — 400 тыс. рублей на карточку банка «Открытие». За второе-третье — 200 тыс. и 100 тыс. соответственно. И за следующие до 10-го — подарки от 5 тыс. до 30 тыс. рублей», — сказал Анищенко на пресс-конференции.

Ранее организаторы марафона рассказали о сложностях при подготовке трассы.