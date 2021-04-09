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Чемпион ОИ Александр Легков признался, что болел за «Спартак», а потом перестал

Чемпион ОИ Александр Легков признался, что болел за «Спартак», а потом перестал
Лыжи / Другие 0

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков признался, что в детстве болел за футбольный клуб «Спартак», но потом перестал — настолько, что даже не знает состава команды.

«В детстве, когда «Спартак» постоянно побеждал, я болел за этот клуб, посещал матчи, носил фанатский бомбер, имел другую соответствующую одежду и атрибутику. Но это всё в школьные годы. Потом просто не было времени: занимался своим видом спорта.

Сейчас не могу назвать себя болельщиком определённой команды. Слежу за выступлениями российских топ-клубов, интересуюсь просто красивой игрой. Матчи с участием европейских грандов также смотрю с удовольствием.

Знаю ли состав «Спартака»? Конечно, нет», — цитирует Легкова «Большой спорт».

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