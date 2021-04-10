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Двукратная чемпионка мира Юлиана Зайфарт показала откровенное фото без бюстгальтера

Двукратная чемпионка мира Юлиана Зайфарт показала откровенное фото без бюстгальтера
Лыжи / Другие 0

Двукратная чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила откровенное фото без бюстгальтера.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Юлианы Зайфарт в «Инстаграме».

Напомним, в преддверии старта чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) Юлиана снялась для популярного журнала Playboy. Впоследствии она сообщила, что после съёмок её телефон стал буквально «разрываться» в течение нескольких дней.

31-летняя Зайфарт — уроженка Айзенаха (Германия). Помимо двух титулов на чемпионатах мира по прыжкам на лыжах с трамплина Юлиана является обладательницей золотой медали чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров (2006).

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