Андрей Ларьков одержал победу в ультрамарафоне на ЧР в Мончегорске
Андрей Ларьков одержал победу в масс-старте свободным стилем на 70 километров на чемпионате России в Мончегорске. Вторым финишную черту пересёк Константин Главатских, третьим стал Алексей Шемякин.
Напомним, главные старты чемпионата России состоялись в Тюмени в период с 27 марта по 4 апреля. Лыжный марафон в Мончегорске также входит в программу чемпионата России, однако является отдельной вынесенной гонкой, которая по традиции проводится в Мурманской области в первой половине апреля.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск
Масс-старт. Мужчины, 70 км. Свободный стиль
1. Андрей Ларьков — 2:44.49,2
2. Константин Главатских +0,5
3. Алексей Шемякин +0,7
Вчера, 10 апреля, на Югорском лыжном марафоне победу одержал Александр Большунов.
Александр Большунов уверенно выиграл Югорский лыжный марафон
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