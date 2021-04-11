Андрей Ларьков одержал победу в ультрамарафоне на ЧР в Мончегорске

Андрей Ларьков одержал победу в масс-старте свободным стилем на 70 километров на чемпионате России в Мончегорске. Вторым финишную черту пересёк Константин Главатских, третьим стал Алексей Шемякин.

Напомним, главные старты чемпионата России состоялись в Тюмени в период с 27 марта по 4 апреля. Лыжный марафон в Мончегорске также входит в программу чемпионата России, однако является отдельной вынесенной гонкой, которая по традиции проводится в Мурманской области в первой половине апреля.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск

Масс-старт. Мужчины, 70 км. Свободный стиль

1. Андрей Ларьков — 2:44.49,2

2. Константин Главатских +0,5

3. Алексей Шемякин +0,7

Вчера, 10 апреля, на Югорском лыжном марафоне победу одержал Александр Большунов.