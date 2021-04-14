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«Высунутый язык — это постоянная фишка?» Подписчики оценили фото Юлии Ступак в лифте

«Высунутый язык — это постоянная фишка?» Подписчики оценили фото Юлии Ступак в лифте
Лыжи / Другие 0

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в лифте.

«Для тех, кто уже успел забыть, как я выгляжу. Ну что, подготовка к отдыху идёт полным ходом. От этого и настроение ещё круче. Кто куда едет, признавайтесь? Хотя вариантов немного, конечно», — написала Ступак.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак

Подписчики так оценили фото Юлии:

«Юля, вы очень милая и весёлая».
«Выглядишь сногсшибательно!»
«Непривычно без комбеза».
«Высунутый язык — это постоянная фишка?»
«Олимпийское золото — самой красивой лыжнице мира!»

Ступак — об идее уравнять дистанции мужских и женских лыжных гонок: Издеваются? Я девочка
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