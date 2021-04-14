«Высунутый язык — это постоянная фишка?» Подписчики оценили фото Юлии Ступак в лифте
Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в лифте.
«Для тех, кто уже успел забыть, как я выгляжу. Ну что, подготовка к отдыху идёт полным ходом. От этого и настроение ещё круче. Кто куда едет, признавайтесь? Хотя вариантов немного, конечно», — написала Ступак.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак
Подписчики так оценили фото Юлии:
«Юля, вы очень милая и весёлая».
«Выглядишь сногсшибательно!»
«Непривычно без комбеза».
«Высунутый язык — это постоянная фишка?»
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