«Высунутый язык — это постоянная фишка?» Подписчики оценили фото Юлии Ступак в лифте

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в лифте.

«Для тех, кто уже успел забыть, как я выгляжу. Ну что, подготовка к отдыху идёт полным ходом. От этого и настроение ещё круче. Кто куда едет, признавайтесь? Хотя вариантов немного, конечно», — написала Ступак.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак

Подписчики так оценили фото Юлии:

«Юля, вы очень милая и весёлая».

«Выглядишь сногсшибательно!»

«Непривычно без комбеза».

«Высунутый язык — это постоянная фишка?»

«Олимпийское золото — самой красивой лыжнице мира!»