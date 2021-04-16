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Ольга Зайцева пригласила на Байкальский лыжный марафон, в котором выступит

Ольга Зайцева пригласила на Байкальский лыжный марафон, в котором выступит
Лыжи / Другие 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева примет участие в Байкальском лыжном марафоне, который пройдёт 17 апреля в Баргузинском районе Бурятии, в Максимихе, сообщает Байкал-Daily.

«Приглашаю всех жителей Баргузинского района, всех гостей Бурятии на Байкальский марафон, который состоится завтра здесь, на озере Байкал. Приходите все, будем участвовать и бежать», — сказала Зайцева в видеообращении.

Также в соревнованиях обещала принять участие член сборной России, бурятская лыжница Алиса Жамбалова и представляющая Хакасию Диана Головань. Женщинам предстоит преодолеть 30 километров. Мужчины побегут марафон 50 километров. Здесь же будут соревноваться и лыжники до 21 года на дистанциях длиной 10, 20 и 30 километров. По льду Байкала скорость лыжников может достигать порядка 30 километров в час.

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