«Императрица». Губерниев оценил новое фото Юлии Ступак

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», разместила новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме».



«Гуляй шальная», — подписала фото Ступак.



Фотографию оценил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:



«Да, императрица», — написал Губерниев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

26-летняя Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Является заслуженным мастером спорта России.



Ранее Юлия поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в лифте.