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«Императрица». Губерниев оценил новое фото Юлии Ступак

«Императрица». Губерниев оценил новое фото Юлии Ступак
Лыжи / Другие 0

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», разместила новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Гуляй шальная», — подписала фото Ступак.

Фотографию оценил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:

«Да, императрица», — написал Губерниев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

26-летняя Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Является заслуженным мастером спорта России.

Ранее Юлия поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в лифте.

«Высунутый язык — это постоянная фишка?» Подписчики оценили фото Юлии Ступак в лифте
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