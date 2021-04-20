«Императрица». Губерниев оценил новое фото Юлии Ступак
Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», разместила новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Гуляй шальная», — подписала фото Ступак.
Фотографию оценил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:
«Да, императрица», — написал Губерниев.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
26-летняя Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Является заслуженным мастером спорта России.
Ранее Юлия поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в лифте.
«Высунутый язык — это постоянная фишка?» Подписчики оценили фото Юлии Ступак в лифте
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