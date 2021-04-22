Александр Большунов рассказал о возникших сложностях с доставкой тредбана в Россию

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился подробностями процесса доставки заказанного им тредбана.



«Про тредбан, который заказывал Олимпийский комитет России, я реально ничего не знаю. Я занимаюсь своим тредбаном. Сейчас идут переговоры по доставке. Существуют небольшие проблемы по растаможке, там такая сумма встаёт, практически чуть ли не полцены ещё.

Помещение для тредбана есть в Подмосковье. Так удобно, не нужно тратить большое количество времени. До дому мне шесть-семь часов нужно добираться на машине. Пока доедешь, пора обратно поворачивать, а тут удобно», — приводит слова Большунова ТАСС.

На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Александр завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.