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Бессмертных объяснил, почему ушёл из группы Перевозчикова к Крамеру

Бессмертных объяснил, почему ушёл из группы Перевозчикова к Крамеру
Лыжи / Кубок мира 0
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Лыжник сборной России Александр Бессмертных рассказал, почему решил покинуть группу тренера Олега Перевозчикова и перейти к Маркусу Крамеру. В сезоне-2020/2021 34-летний Бессмертных не выступил ни на одном из этапов Кубка мира.

«Это решение было принято не внезапно, у меня были такие мысли на протяжении уже не одного года. И я решил, что именно перед Олимпийскими играми в Китае кардинально поменяю свою подготовку. Надеюсь, это даст мне определённый всплеск.

Неудачный сезон на моё решение никак не повлиял — даже если бы он был успешным, я бы всё равно предпринял такой шаг. Всё сделано ради того, чтобы поехать на Олимпиаду и вернуться с неё с медалью. Я планирую выступить на дистанции 15 километров «классикой». Обычно после этой гонки «классикой» и решается судьба состава на эстафету», — цитирует лыжника «Р-Спорт».

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