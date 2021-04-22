Утверждён состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/2022

Сегодня, 22 апреля, состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором был утверждён состав сборной России на следующий сезон, сообщает пресс-служба ФЛГР на своей странице в «Инстаграме».
Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Наталья Непряева.
Группа Олега Перевозчикова: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артём Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.
Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.
Группа Маркуса Крамера: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина.
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