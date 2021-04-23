Лыжник Ретивых: меня не привлекает фигурное катание. Там много слёз из-за несправедливости

Лыжник сборной России Глеб Ретивых заявил, что ему не очень нравится фигурное катание. По словам спортсмена, ему больше по душе те виды, где решают объективные показатели — метры, секунды, — а не судейские оценки.

«Фигурное катание не привлекает. Я не люблю спорт, который оценивается по баллам, для меня это непонятно.

Мне больше нравится, когда кто-то финишировал первым, прыгнул выше, поднял больше. А когда у тебя оценка по баллам, мне кажется, это очень тяжело, бывает много слёз из-за несправедливости и недооценённости какого-то спортсмена. Меня это не привлекает.

Другие виды спорта? Хоккей, баскетбол, американский футбол. Летом — лёгкая атлетика. Ещё люблю смотреть шорт-трек, летом они на роликах катаются, такие соревнования. Футбол не интересен», — приводит слова Глеба Ретивых Sport24.